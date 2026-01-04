「中國非常忌憚海馬士飛彈」 郭正亮曝4月川習會關鍵談判：恐施壓美國這件事

2025年12月17日美國宣布對台軍售111億美元，為歷來規模最大，當時中國表示將「採取有力措施」回應，隨後於12月29日發動環台軍演。對此，前立委郭正亮今（4）日於節目《大大平評理》表示，共軍若要進入24海浬之內，一定要將台灣的岸基導彈打掉，將台灣的威脅降到最低，船艦才會靠近，因此第一階段是打掉台灣的雷達、導彈基地和空軍基地，例如新竹樂山雷達站、新竹空軍基地一定會被攻擊。

郭正亮指出，雷達站、岸邊魚叉飛彈基地以及海馬士飛彈等移動式目標，一定會被共軍攻擊，但海馬士飛彈比較難掌握，成為共軍的風險，111億美元軍售案包括82輛海馬士多管火箭發射車，已造成中國跳腳。

郭正亮續指，美國軍售大量的海馬士，又給射程300公里的導彈，違反了全稱《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》的《八一七公報》，中國之所以如此忌憚海馬士飛彈，是因為其射程可達300公里、甚至500公里，福建的兩個空軍指揮所都打得到。

郭正亮認為，美國對台的軍售原則，將會成為美中4月的談判議題，中國可能施壓美國，要求美國總統川普任內不准交貨或延遲交貨。而在4月正式元首峰會前，美中就會先開始接觸，美國國務卿盧比歐一定會想辦法見到中國外交部長王毅，希望中國解除制裁，因此可能會從盧比歐開始談判。

郭正亮表示，共軍九三閱兵中70%以上的武器都不是針對台灣的，範圍已延伸至第二島鏈甚至美國本土，使美國重新計算博弈邏輯。而美國航母以及大型軍艦，都攔不下共軍超高音速的鷹擊-20反艦導彈，此彈也可以裝載核彈頭，中國的火箭軍已是全面性的，射程從台灣到關島各種距離的導彈都有，中國在第一島鏈作戰的超高音速導彈就有600枚，美國根本無法靠近。

