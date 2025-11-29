中國鞋王走入歷史！破產六年後正式註銷
曾被譽為「中國鞋王」的富貴鳥股份有限公司，如今正式走入歷史。根據中國企業查詢平台資料，富貴鳥的工商登記已從存續變更為註銷，原因為「宣告破產」，這家曾擁有近萬名員工與百億市值的鞋業巨頭正式落幕。
根據陸媒《新黃河》報導，富貴鳥曾在2013年於香港上市，但2016年就爆出經營問題，到2019年時被泉州中院駁回公司重整計畫申請。富貴鳥遂停止重整，進入破產清算。公司資產多次流標，最後以「初始價八折再八折」的價格才成功售出。
富貴鳥的衰敗主要源於經營績效每況愈下，2016年淨利狂跌六成，2017年上半年直接轉為虧損，2017年中開始富貴鳥就不再公開財報，公司經營問題也開始浮出水面。富貴鳥公司的下滑，也反映中國皮鞋產業整體萎縮，皮鞋年產量就是從2015年開始一路下滑，中國皮革協會預估到2026年產量恐下滑到17億雙，與2015年的46.2億雙比起來，只剩下36.2%。
有人發現目前還有企業以「富貴鳥」作為品牌名稱，該品牌的微信公眾號「富貴鳥FUGUINIAO」澄清，他們與已破產註銷的富貴鳥股份有限公司並非同企業。現在的富貴鳥品牌商標在2019年原富貴鳥破產後，由盛悅晟資產管理公司取得，並已完成轉移，與已經破產的富貴鳥公司沒有任何法律、業務連結。
