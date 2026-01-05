中國順差超過4成來自一帶一路國家 占比超越美國

（中央社台北5日電）日媒報導，2025年中國貿易順差的超過4成來自一帶一路國家，占比超過美國，創一帶一路計畫提出以來的最高比例。在美中貿易摩擦持續的情況下，中國持續增加對一帶一路國家的出口，並擴大投資。

日經中文網報導分析中國海關總署每月發布的進出口數據，2025年1至11月對一帶一路國家的出口年增11.6%，超過整體出口增速的5.4%。

中國對一帶一路國家的貿易順差在2025年1至11月高達約4800億美元，占順差總額的45%。較2024年上升16個百分點，創出2013年一帶一路計畫提出以來的最高比例。

廣告 廣告

在去年美中貿易摩擦激化的背景之下，中國加強對美國以外國家和地區的出口。中國對美國的依存度進一步降低，對美貿易順差也維持縮小趨勢。美國占中國順差整體的比例在2025年1至11月降至24%，比2024年下降超過10個百分點。這一數字在2018年超過9成，之後呈下降趨勢。

去年中國國企增加對汶萊供應大型液壓挖掘機，用於開採資源和建設基礎設施，還提供技術培訓和售後支援，以保障未來的資源權益。中國還增加對非洲出口綠能相關產品，據中國媒體報導，截至2025年6月的一年中，南非和奈及利亞等25個非洲國家，從中國進口的太陽能板容量比去年同期增加了6成。

然而，報導指出，中國被認為通過這些國家把生產過剩的純電動汽車和鋼鐵等以低價傾銷。還有觀點指出，中國可能加強經由第三國轉出口至美國等地，今後一帶一路沿線國家存在反彈情緒加劇的風險。

中國近年來還增加對一帶一路國家的投資。據澳洲格里菲斯大學（Griffith University）和中國復旦大學的研究機構調查，2025年1至6月包括建設合約在內，中國對一帶一路國家的投資額已超過1240億美元（約新台幣3.8兆元）。與過去全年數據相比，創2013年以來的歷史新高。

中國針對蘊含豐富礦物資源的非洲投資增加尤為明顯。中國正透過加大投資擴大影響力，相較美國川普政府對支援開發中國家態度較為消極，形成鮮明對比。

中國在定調今年經濟運作方針的中央經濟工作會議上強調「推動共建『一帶一路』高質量發展」。還表明了與多個國家或地區簽訂貿易和投資協定的方針，尋求爭取新興國家的支援，成為國際社會的主導力量。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1150105