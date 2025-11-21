中國領事威脅高市 日參議員：應驅逐出境

日本維新會參議員石平。(石平X)

印太戰略智庫執行長矢板明夫今(21)日在社群貼文指出，日本因中國駐大阪總領事薛劍的斬首說掀起外交震盪。他指出，日本維新會新科參議院議員石平在參議院外交防衛委員會首次質詢時，以極為罕見的強硬方式要求日本政府，應考慮將薛劍列為「不受歡迎人物」，並予以驅逐出境。





矢板明夫指出，事件起因於薛劍日前以「斬首」等暴力字眼辱罵並威脅日本首相高市早苗，只因高市就「台灣有事」表達明確立場。矢板表示，這不僅是對日本首相的人身威脅，更是對日本民主政治的蔑視，已嚴重超越正常外交行為範疇。

廣告 廣告





他轉述石平的立場指出，高市針對台海情勢的發言合理、必要，對嚇阻區域衝突具重要意義，因此石平強力支持並肯定政府拒絕撤回首相發言。矢板認為，這也反映日本社會對台灣安全議題的高度重視。





矢板明夫強調，薛劍的言論性質惡劣，已接近「以殺人暗示威脅日本首相」。然而，日本政府目前僅向中國提出抗議，要求「適當應對」。矢板指出，以他長期觀察中國外交行為，中方「幾乎不可能」採取實質改善，因此石平才會在國會要求日本採取更有力的措施。





外相茂木敏充雖承認薛劍的發言「極其不適當」，但未正面回應是否會驅逐該名領事，只表示不能提前透露外交底牌。矢板認為，這樣的回應可能無法回應民意期待。





矢板最後表示，石平此次質詢不僅捍衛日本主權，也反映日本政界對中國外交恫嚇日益不滿。他強調，日本必須展現堅定立場，才能確保日中關係朝健康方向發展，也才能對台海安全發揮正面作用。