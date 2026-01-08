中國領導的能力與期待落差

「世界領導型國家」這一概念尚無統一定義，一般指在國際體系中能夠提供國際公共產品、塑造國際制度與規範、組織並動員多國合作、並通過綜合實力來影響他國的國家。隨著中國在經濟、科技、軍事等方面實力的不斷壯大，在區域治理及部分全球議題上的重要性不斷上升，並通過「人類命運共同體」、「四大倡議」等理念為解決全球性問題提供中國智慧，國際社會對中國在全球治理中的角色日益關注。

筆者在對外交往中親身體會到，一些國家積極評價中國提出的「人類命運共同體」和相關倡議，並期待中國在重大國際議題上發揮更大作用。然而，這種外部期待有時超出了中國當前的外交能力，使「能力—期待落差」問題逐漸凸顯。

客觀而言，中國在多個領域呈現出明顯的領導型國家特徵，包括對全球經濟穩定和增長的貢獻、參與基礎設施建設與發展合作、在部分區域機制中的制度性影響力等。但在國際安全治理、全球制度設計、規範塑造以及軟實力、話語權等關鍵維度，中國仍與典型意義上的全球領導者存在差距。作為一個走出百年屈辱的崛起中國家，中國對自身能力的判斷相對謹慎，而部分國家則因為看到中國在某些領域的突出表現，便將這種能力外推至其他領域，由此對中國產生了不切實際的期待。這樣，中國對自身能力的認知和外界對中國的期待之間就產生了明顯的差距。

這種落差在當前多場重大衝突的調解實踐中表現得尤為突出。無論是俄烏衝突、以哈衝突還是以伊衝突等地區緊張局勢，不少當事方和相關國家都期待中國在衝突調解中發揮關鍵作用。在俄烏問題上，一些西方國家往往把美國主導的雙邊關係模式套用到中俄關係上，誤以為中國可以通過施壓去改變俄羅斯的戰略選擇；而俄羅斯則期待中國提供遠超中國意願的支援。在中東地區的多場衝突中，當事方都希望中國能「主持公道」，支援己方，譴責和施壓另一方。伊朗與沙烏地阿拉伯在中國推動下實現關係正常化後，一些國家對中國的期待就更高了，期望中國能夠複製類似路徑，協助調停其他衝突。一些國家甚至希望中國以「大國強勢介入」模式來主導衝突調停。

在筆者參與的智庫對話中，不止一國的駐華外交官曾明確表示：「中國為什麼不能拿出一個衝突解決方案來，讓我們照著中國的方案去停止衝突、實現和平？」然而，這顯然不是中國的行事方式，中國外交強調尊重主權、重視當事方主導權，更是反對恃強凌弱。而且，即使是中國斡旋促成沙伊和解這樣的成功案例，也未必具有可複製性。中國尚未披露具體斡旋細節，但學者圈傾向於認為，中國發揮的作用更多是推動者和溝通平台提供者，而非傳統意義上的那種發揮主導作用的調解人。

然而儘管如此，許多國家仍然不斷提醒中國，「能力越大，責任越大」，期待中國在調停衝突、化解危機方面發揮更大影響力。當中國的努力無法達到其期待時，這些國家不僅對中國感到失望，甚至還會埋怨中國。這在一定程度上會對中國的國際形象和國際地位產生負面影響。

世界領導型國家在國際舞台上面臨的「國際社會期望」與「國家可提供能力」之間的結構性張力，是任何世界領導型國家在參與全球事務中都必須面對的長期課題。中國作為不斷上升的崛起國，遇到的這種「能力—期待落差」問題可能會日益顯著，應通過戰略溝通、公共外交等途徑，在能力提升與預期管理之間保持動態平衡，避免在國際事務中陷入被動境地。（作者為浩瀚智庫執行主任）