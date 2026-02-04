中國頭痛了！傳美方有意「聯手台灣精銳部隊」 最新協防項目曝光

即時中心／高睿鴻報導

中國武力犯台的可能性，似乎逐漸遞增；美國國會不久前更曬出報告，指出解放軍最快恐於2027年攻台，引發國際關注。不過，對中方而言，台灣或許並非好啃的骨頭，因為據外媒報導，美國有意聯手台灣精銳部隊，共同開展「聯合火力合作中心（Joint Firepower Cooperation Center）」項目，將重點培植我國「不對稱作戰」能力，以應對解放軍隨時可能發動的攻擊。

軍事外媒「防衛新聞（Defense News）」報導稱，「聯合火力合作中心」開啟後，美方可能會向其直接提供，由承包商生產的軍事裝備。這也是北京加強軍事施壓後，美方最新採取的反制措施。該報導舉例，格魯曼公司（Northrop Grumman）已在台灣設立中口徑彈藥試驗場，不僅允許台灣國防部，可按「全球產業標準」進行測試，同時更提供技術轉移，以支援台灣本土武器裝備研發。

不僅如此，另一家美國承包商安杜里（Anduril）也已起草一份文件，為其無人飛行器「幽靈X（Ghost-X）」的關鍵部件，尋找在地供應商。對此，國防安全研究院助理研究員黃宗鼎表示，先前已達成協議的美國對台軍售，隨著相關交易正式推進，合作範圍將持續擴增；他甚至還指，台灣方面將提供「精銳部隊」、而華盛頓當局也可能會從關島、或其他印太地區派遣人員協助，因為「他們了解台灣的軍事狀況」。

中國人民解放軍。（圖／美聯社提供）

該報導也提到，美台聯防的核心理念，或許是協助台灣演練「非對稱海空作戰」，嘗試「以少勝多」，運用非常規手段對抗兵力較強的一方。因中國的軍事實力遠超過台灣，因此，「澳洲戰略政策研究所」中國問題研究負責人艾倫（Bethany Allen）直言，若與中國發生軍事衝突，台灣很難依靠傳統的「空中優勢」戰略獲勝。

但她也提到，正如我們在烏克蘭戰爭中所見，軍事實力較弱的一方，可透過空中封鎖成功抵禦入侵。以台灣而言，空中封鎖戰略可能尤其有效，因為台灣是島國，無法通過陸路入侵。所以，地對空導彈、無人機群和其他防空武器，可能都非常有效。

另，《防衛新聞》該報導更進一步指出，有台灣國防部成員向媒體表示，不方便透露與「聯合火力合作中心」的細節，卻也同時提到，國軍已正在和美軍深化「系統化」合作，以增強自身實力。台灣淡江大學戰略研究教授黃介正分析，台灣目前已擁有飛彈系統，但軍事情報、監視、偵察、攔截、預警能力有待加強，因此他看好「聯合中心」將能協助台灣，更精準地定位目標、並更有效指揮防衛。

黃宗鼎也強調，台灣要盡量阻止解放軍，輕鬆掌握、挑戰我國空域，假設台美火力合作項目能成功，將有助於武器、人員之間的協調，防衛效果將會更為出色。

