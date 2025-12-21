中國頻傳年輕人失蹤！網憂被活摘器官：零件被需要了

國際中心／綜合報導



歌手Tank（呂建中）因過去在中國進行心臟與肝臟雙重器官移植，消息曝光後，中國的移植器官爭議也在社群平台上掀起討論。不過，正當相關議題逐漸平息後，中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili），就有用戶自今（2025）年7月底起上傳將近300部「失蹤人口協尋影片」，且大多人都是10幾歲至30多歲的「年輕人」，讓不少網友猜測已被「活摘器官」，感嘆「零件被需要了」。





TANK在中國進行心臟與肝臟雙重器官移植。（圖／翻攝自微博）

中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）上，1位名為「勵志牛魔王」的用戶，自今（2025）年7月31日開始，頻頻在頻道內上傳有中國人失蹤的影片，年齡大多都是10幾歲到30幾歲，大多以男性為主，雖然也有50歲以上的年長者，以及部分未成年人，但數量與青少年、青壯年相比少之又少。

嗶哩嗶哩（bilibili）上，1位名為「勵志牛魔王」的用戶，不斷上傳中國人失蹤的影片。（圖／翻攝自bilibili）





從頻道內影片中可以看到，失口人口地區遍及全中國，包括福建省、江蘇省、浙江省、四川省、重慶市、貴州省、湖北省、湖南省、陝西省、雲南省、河南省、河北省、安徽省、吉林省、山東省、山西省、江西省、青海省、甘肅省、內蒙古、廣西壯族自治區，其中有部分是被騙到國外、東南亞的詐騙園區，但也有許多是在上下班，或上下學途中失蹤。





相關影片留言區中，就有不少中國網友質疑失蹤者是被「活摘器官」，感嘆「男的女的都不放過」、「已經配對了嗎？」、「可能已經塑化展出了」、「怎麼保護自己？身體好被看上，身體不好反抗不了，以後一個人去外地生活可怎麼辦？」、「陰謀論這個詞的發明就是為陰謀服務的」、「孩子長不大，老人老不了」、「零件被需要了」、「最好查一下在學校有沒有做體檢」。





有不少中國網友質疑這些失蹤者是被「活摘器官」。（圖／翻攝自bilibili）





此外，也有中國網友嘲諷，明明中國這麼多監視器，甚至還有所謂的「天眼系統」，但卻還是會找不到人，「越來越多的監視器，越來越多消失的人，還越來越難找」、「到處都是監視器，偏偏失蹤人口這麼多？」、「到處都是監視器，一出事都壞了」。





