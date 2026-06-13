中國頻入侵「台灣海域」！2男宜蘭「舉五星旗喊歡迎祖國」下秒慘被鐵拳

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政治中心／巫旻懸報導

最近中國接連宣布將在周邊海域展開多項所謂「執法行動」，海巡署證實，兩艘中國公務船昨（11）日首度闖入我國太平島限制水域，不僅未依海上航行慣例行駛，還多次任意變換航向，危及海上航行安全，被視為對我國主權及海域管轄權的嚴重挑戰。對此，海巡署南沙分隊立即派遣艦艇前往監控並執行驅離作業。然而，就在同一天，宜蘭蘭陽溪出海口也出現爭議畫面。兩名男子在沙灘上高舉五星旗，高喊「台灣是中國領土」等言論，甚至拍攝影片公開歡迎中國海警來台執法。相關影片曝光後迅速引發熱議，大批網友湧入留言區表達不滿，有人直言：「最噁心的不是中國小粉紅，而是做這件事的台灣人。」相關討論持續在網路上延燒。

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中國頻入侵「台灣海域」！2男現蹤宜蘭「舉五星旗喊歡迎祖國」下秒慘被鐵拳畫面曝光

從臉書粉專曝光的影片可見，兩名男子現身宜蘭蘭陽溪出海口，手持五星旗站在海邊，並指向身後的太平洋海域，情緒激動地對著鏡頭喊話，公開歡迎中國海警來台執法。（圖／翻攝自臉書「全民拔菜總部」）









從臉書粉專曝光的影片可見，兩名男子現身宜蘭蘭陽溪出海口，手持五星旗站在海邊，並指向身後的太平洋海域，情緒激動地對著鏡頭喊話，公開歡迎中國海警來台執法，同時高調宣稱台灣是中國的一部分。影片中，其中一名男子還以激烈言詞批評總統賴清德，並指控其損害台灣漁民權益。他聲稱中國海警船是在維護中國主權，甚至呼籲台灣民眾應該認清「誰才是真正愛台灣的人」，相關發言引發外界熱議。





中國頻入侵「台灣海域」！2男現蹤宜蘭「舉五星旗喊歡迎祖國」下秒慘被鐵拳畫面曝光

最近中國接連宣布將在周邊海域展開多項所謂「執法行動」，我國海巡強硬出手。（圖／海巡署）





該影片隨後被轉發至擁有約6.1萬名追蹤者的臉書粉專「全民拔菜總部」，原本疑似僅在特定群體間流傳，未料迅速擴散至網路各大社群平台，引來大批網友關注。截至目前，相關貼文已湧入超過千則留言，風向幾乎一面倒，意外淪為大型翻車現場，兩名男子的言行也遭到網友「鐵拳」，留言區被批評聲浪灌爆「台灣真的太自由了」、「把這倆貨抓起來」、「應該直接送去中國」、「這種行為令人無法理解」，更有網友直言：「最噁心的不是中國小粉紅，而是做這件事的台灣人。」整起事件也讓留言區幾乎一面倒湧現撻伐聲浪。

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