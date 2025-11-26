中國頻發布航行警告！黃海南部「射擊試驗」一週 禁止駛入

2025年11月26日，中國海事局發布今起至下週三（12/3）黃海南部部分海域進行射擊試驗，禁止進入。翻攝微博@央視軍事



中日關係近日因日相高市早苗「台灣有事」言論緊張升高。中國海事局今天（11/26）發布航行警告，今起至下週三（12/3）黃海南部部分海域進行射擊試驗，禁止駛入。該局昨天（11/25）也發布，今天4時至8時，黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入；本周日（11/23）發布，渤海海峽黃海北部於當天（11/23）至12月7日「執行軍事任務」，禁止駛入。

中國央視等媒體報導，海事局網站今天公布連雲港海事局發布航行警告，11月26日至12月3日每日8時至18時，黃海南部部分海域進行射擊試驗，禁止駛入。昨天威海海事局發布航行警告，11月26日4時至8時，黃海部分海域執行軍事任務，禁止駛入。 ​​​

廣告 廣告

本週日（11/23）葫蘆島海事局發布航行警告，當天上午9時至15時，渤海部分海域進行軍事演習，禁止駛入。

同日（11/23）大連海事局發布航行警告，渤海海峽黃海北部，自當天（11/23）16時至12月7日16時在38-51.7N121-38.2E、38-34.2N121-38.2E、38-33.9N121-07.9E、38-48.2N121-14.1E諸點連線範圍內執行軍事任務。禁止駛入。

​​​

更多太報報導

揚言斬首高市早苗的中國總領事薛劍 被稱為沉迷網路臭嘴的「推特廢人」

快訊／20多歲中國男「關西機場墜樓亡」 懸吊外牆、警試圖拉上卻失敗

南韓想隔岸觀火？分析：中國施壓日本為殺雞儆猴 李在明「務實外交」難