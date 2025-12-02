中國類流感病例陽性率近45% 12月上旬陸續進入高峰

（中央社台北2日電）中國疾控中心日前發布數據顯示，中國全國門急診的類流感病例中，流感陽性率已直逼45%，進入中度流行水準，部分省區則已達高度流行水準。有中國醫師表示，當前中國南北方流感疫情均屬快速上升階段，12月上旬起將陸續進入高峰期。

綜合澎湃新聞等中國媒體報導，中國疾病預防控制中心研究員彭質斌表示，現階段驗出的流感病原體，都是常見的已知病原體。

彭質斌表示，流感病毒雖容易發生變化，導致流感流行，但目前仍屬季節性流行水準，並非病毒變異越來越強，也未發現未知病原體或是由未知病原體導致的新型傳染病。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾認為，當前中國南北方流感疫情於均處於快速上升階段，按照這一上升速度，預計部分省區將在12月上中旬進入流感高峰期，絕大部分省區的流感高峰期則會出現在12月下旬。

李侗曾表示，到2026年1月初，中國全國流感疫情可能將進入下降階段。（編輯：邱國強/楊昇儒）1141202