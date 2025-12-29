中國顯示卡品牌西風亮出大量受損晶片表示Radeon RX 6900、RX 6800的Navi 21晶片確實潛在故障問題

AMD的Radeon RX 6800與Radeon RX 6900是AMD上一個世代的頂級顯示卡，國外甚傳這兩款使用相同Navi 21晶片的產品會在無預警情況下故障，不過遲遲並未被證實；然而中國顯示卡品牌「西風」(Zephyr)由RMA經理透過中國社群證實Navi 21確實有潛在故障問題，並出示大量故障的Navi 21晶片，其中可看到晶片表面出現裂痕或膨脹，顯示其故障偏向物理。

西風的公開貼文是為了澄清品牌保固，表示中國有一些質疑其保固的聲音，同時也坦承也沒把事情處理得很好，但強調他們從未因為GPU核心缺陷拒絕出保，皆會依據保固條款協助客戶更換GPU核心，並特別強調它們每天都會收到晶片故障的Navi 21產品；另外也將與某位B站Up主合作把這些受損的Navi 21晶片做成紀念品贈送。

AMD目前並未針對Navi 21晶片可能產生物理損害做出聲明，不過確實海外有部分討論提到Radeon RX 6900、RX 6800故障的情形，西風則是進一步出示受損晶片，顯示其受損狀況很可能是在特定情況導致晶片封裝膨脹發生，但通常此類的狀況很容易被品牌拒絕出保，由於多發於Navi 21晶片，不確定是與晶片設計、封裝或供電邏輯有關。

