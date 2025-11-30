中國飛日本已取消904航班、約15.6萬個座位 恐衝擊日旅遊市場

2025年11月28日，日本東京明治神宮外苑的銀杏轉黃，遊人自拍留影。路透社



日本首相高市早苗本月7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此話惹怒中國，發布赴日旅遊風險提示外，幾乎天天文攻武嚇。

2025年11月26日，遊客在東京明治神宮外苑欣賞變黃的銀杏。美聯社

中國央視報導，在中國發布赴日旅遊風險提示後，中日航線、日本旅遊市場出現明顯波動。最新數據顯示，12月原計劃執行的5548個中國飛往日本的航班中，904個已確定取消，比例達16%。

央視報導，日本與中國之間共有172條定期航線，截至27日上午，中國各大航空公司已削減72條航線，涉及904個航班，相當於約15.6萬個座位。

日本政府觀光局統計，今年1月至10月，約有820萬中國遊客到訪日本，如果航班進一步削減，可能抑制日本旅遊需求的增長。

中國飛日本航班大量取消恐影響日本旅遊市場，圖為2025年9月11日東京新宿街頭。路透社

