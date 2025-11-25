中國飛日本航班年底恐過半取消 減班令持續到「這時間」

即時中心／徐子為報導



外媒報導，中國政府已指示中國籍航空公司減少飛往日本的航班班次，期限至少持續至明（2026）年3月，專家估計，到今年底，會有過半往返日中航班被取消。這透露這次日中外交爭端，北京當局已準備要打場「持久戰」。





外媒《彭博》報導引述匿名知情人士指出，該指令是在上週下達，時間點位於高市早苗發表激怒北京的言論後，但在台灣時間昨（24）晚、美國總統川普於分別與習近平及高市通話之前。知情人士表示，航空公司被要求「暫時」做出調整，暗示情況可能隨外交局勢發展變化。不過，期限設在明年3月，代表這波旅遊寒冬將直接衝擊中國遊客海外消費高峰的農曆新年假期。



專門研究中國旅遊數據的China Trading Desk執行長巴特（Subramania Bhatt）指出：「原本只是年底的衝擊，現在正蔓延到明年。」數據顯示，遊客取消行程的情況已延伸至明年4月，顯示許多旅客認為這不僅是短暫的波動，預期心理正急遽惡化。



China Trading Desk估計，受中籍遊客取消行程影響，日本從現在到年底將損失高達12億美元（約新台幣377億元）觀光消費。若此趨勢持續至明年，累計經濟損失恐達90億美元（約新台幣2830億元）。



數據顯示，12月中國飛往日本的航班已較10月減少超過20%，巴特預計年底前將有超過50%的航線被取消。包括上海、廣州、南京飛往名古屋、福岡、札幌等熱門航線均已遭砍。受創最深的中國東方航空等多家業者，正透過臨時減班或將廣體客機換成單走道小飛機來因應需求寒冬。









