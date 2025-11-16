中國飲料店在美國滿地開花！恐威脅星巴克優勢
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
星巴克正面臨經營危機，今年總計關閉全球約600家分店，並裁減約900名非零售員工。準紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）呼籲市民抵制星巴克，以響應其旗下數十家分店咖啡師的罷工行動。與此同時，來自中國的瑞幸咖啡和喜茶紛紛插旗美國。
星巴克在1999年進入中國市場，卻不抵中國本土近年崛起的新品牌，在11月初宣布要將6成股份出售給中國當地的博裕資本，星巴克總部則保留4成以及品牌和智慧財產權。在中國飲料品牌中，瑞幸咖啡、喜茶以及霸王茶姬也在美國的競爭中逐漸取得優勢。
《連線》（Wired）報導指出，瑞幸咖啡光是今年就在曼哈頓開了5家分店，在全球有2萬6千家門市。該公司由前科技高層在不到十年前創立，但以應用程式和時尚獲得消費者喜愛。瑞幸要求顧客線上點餐，餐點也會直接放在櫃台上，顧客必須自己確認哪個是自己的飲料。整個交易過程都避免交談，以保持咖啡館的安靜。
隨著中國茶飲品牌加速在美國落地，星巴克在美國和全球市場的領導地位正面臨新的挑戰。這些來自中國的新茶飲企業不僅帶來具有文化特色與差異化的產品線，也以科技化、社交化的經營模式搶佔年輕市場。
