中國首例！毒狗凶手遭判有期徒刑4年 狗主人辭工作自學法律為愛犬討公道

狗主人辭工作自學法律為愛犬討公道。 （翻攝自微博＠西高地Papi媽媽）

北京法院在近期宣判一名毒殺狗狗的凶嫌張志華「投放危險物質罪」成立，判處監禁4年，而張志華也在當庭提出上訴，據了解，這是中國就毒狗案件立案及判刑的首例。

狗狗遭毒殺身亡 飼主辭工作自學法律只為替愛犬討公道

回顧該起案件，張志華在2022年9月在北京朝陽區暢頤園社區放毒，總共有11隻狗受害，甚至其中9隻也因此身亡。其中一隻名為Papi的狗主人李姓女子不僅報警，甚至還辭去工作自學《刑法》、《刑事訴訟法》，並且聯繫其他苦主發起訴訟，經過3年2個月的時間後，北京法院在12月11日宣判被告罪名成立，也為遇害的狗狗討回公道。

李姓女子說，從20多歲到30多歲，Papi陪伴她走過人生中最重要的那幾年，不僅是自己的至愛也是精神支柱。她說，在過程中其實面對了很多質疑、網路暴力，蒐證方面也有不少困難，而她不放棄的原因，就只是想為愛犬討回公道。據了解，這次的判決，也成為中國針對毒狗的案的成立。

台灣也有毒狗案！初判結果出爐 但要注意的是…….

台灣方面，在2022年5月也曾經有發生毒狗事件，有2隻被收容的狗因此過世，而狗場主人調閱監視器才發現，凶手竟然是房東，因此憤怒報警，由於該起案件證據確鑿，當時狗主人也希望法官能正視毒殺問題予以重刑。

就在2023年9月，該起案件的初判結果出爐，其裁判書主文寫到，加害者所為應構成動物保護法第25條之1第1項之使用藥物致複數動物死亡「情節重大」的情形甚明，因此處有期徒刑1年3月 ，併科罰金新台幣50萬元 ，罰金如易服勞役，以新台幣2,000元折算1日。

不過該起案件也需要注意，因為過往中也有毒狗事件後來被輕判，像是《台中地方法院109年訴字第143號刑事判決》中便有紀錄，有2隻狗狗遭毒殺身亡，初判是科處罰金50萬，必須入監服有期徒刑1年，不過二審卻改判罰金25萬，有期徒刑7個月，但宣告緩刑2年。這也就是說2年觀察期內表現良好，不僅不用繳罰金跟坐牢，最後還沒有前科。

