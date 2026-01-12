中國首屆「東北超」5月舉行 盼帶動文旅發展

（中央社台北12日電）近年中國各城市接連舉行城市足球聯賽，如江蘇的「蘇超」、雲南「村超」、浙江的「浙超」，引爆地方體育熱潮，東北也將於今年5月舉行「東北超」，盼能吸引遊客與球迷前來，帶動文旅發展。

去年5月，中國江蘇省城市足球聯賽「蘇超」爆紅，不僅網路討論度火熱，現場更是一票難求，同時明顯拉動當地消費與旅遊成長。中國各地體育賽事也在擴大內需方面發揮重要作用。

據遼寧日報引述遼寧省體育局消息，東北地區城市足球聯賽（東北超）已完成競賽規程制定，計劃於5月啟動，期望通過賽事為東北足球發展注入全新動能，並成為遼寧文體旅商融合發展的新亮點。

廣告 廣告

首屆「東北超」8支城市代表隊分別為：遼寧瀋陽、大連，吉林長春、延邊州，黑龍江哈爾濱、雞西市，內蒙古呼和浩特市、通遼市。

據人民網報導，不同於傳統的單一主場開幕模式，首屆「東北超」將由三省一區的省會城市於5月23日同步舉辦開幕式，並在開幕式後同時打響揭幕戰。

遼寧省體育局局長曹陽表示，選擇5月23日開賽經過多重考量。一方面，東北地區旅遊季於5月中旬全面開啟，賽事與文旅旺季同頻共振，能有效推動文體旅商深度融合，吸引更多遊客與球迷參與，助力沿線城市旅遊經濟發展。

另一方面，從氣候條件來看，以最北側的哈爾濱為例，近5年5月中旬平均氣溫為17.5度、最低溫10度，適宜的溫度既能保障球員發揮，也能提升觀眾觀賽體驗。

「東北超」球員須為16至40歲的中國男性公民，且滿足代表城市的戶籍、學籍、屬地或社保等至少一項條件。

賽事採用單循環賽制，分為常規賽與淘汰賽兩個階段。常規賽暫定於5月23日至8月15日進行，淘汰賽暫定於9月5日至10月1日舉行。比賽暫定安排在周末，每周最多進行一輪。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1150112