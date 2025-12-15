中國首批 Level 3 自駕車獲得準入許可，將在北京、重慶指定區域開展上路測試

中國工信部今日正式宣布，來自長安和極狐的兩款電動車已獲得 Level 3 級有條件自動駕駛車型準入許可。兩者即將在北京和重慶的指定區域開展上路測試，率先挑戰高速公路和城市快速路場景。其中重慶的測試條件為單車道、最高時速 50 公里，北京也是單車道，但會將速度上限提高到每小時 80 公里。

Level 3 級自動駕駛又被稱作「有條件自動駕駛」，它指的是在特定條件或場景下（比如高速路、交通穩定等），車輛能在無駕駛者介入的前提下獨立處理所有駕駛任務。在自駕過程中，車子會負責加速、煞車、轉向及環境監測。駕駛者可短暫分心，但必須做好準備在系統發出警示後數秒內接管控制。

外界普遍將 Level 3 自駕視作車輛真正自動化的分界，因此北京和重慶的測試可謂意義重大。目前兩家車企已經按要求完成了產品測試與安全評估，工信部將與相關部門「研究制定工作方案、編制指引文件、組織專家團隊、嚴格按規範、按流程開展初審、擇優、測試與安全評估工作」。

