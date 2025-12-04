中國首次可回收火箭試射雖敗猶榮 經濟學人：美國恐將面對真正競爭

編譯林浩博／綜合報導

中國民間太空企業近期接連試射可回收火箭，皆以失敗告終。但英國《經濟學人》於3日的分析指出，外界不應以笑話看待，因為這代表中國在該領域的技術進步，未來或可威脅處於領先地位的美國企業。

12月3日試射的「朱雀三號」火箭，因應回收的二級火箭爆炸，而宣告失敗。（圖／翻攝自X平台 @BeijingDiscover）

馬斯克、貝佐斯恐面臨競爭

世界首富馬斯克（Elon Musk）的SpaceX，以及電商亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的藍色起源（Blue Origin），當前在私人太空領域，依然遙遙領先。但《經濟學人》認為，他們恐怕即將面臨真正的競爭

廣告 廣告

這競爭不來自別處，正是與美國激烈太空競賽的中國。文中形容，中國看似毫無進展的民間太空產業，突然之間，數十年的發展都在一週之內爆發。

報導點名中國兩名企業家，康永來與張昌武，他們分別是當地民間太空企業「藍箭航天」與「天兵科技」的老闆。本週由藍箭打頭陣，成為全球首間試射可回收火箭的非美國企業，相當於打破了美國在低價衛星發射市場的壟斷地位。天兵也有火箭躍躍欲試。

3日，藍天從酒泉衛星發射中心，試射自家的「朱雀三號」火箭，但最終預計回收的第一級火箭，發生了馬斯克所說的「快速計畫外拆卸」（rapid unscheduled disassembly），也就是巨大的爆炸。雖然未打算回收的二級火箭順利進入預定軌道，但這乍看還是一場失敗。

但回頭看，中國國務院可是直到11年前，才不再獨占火箭與衛星發射的市場，開放民間企業參與。由此開啟了文中所謂的「破壞性創新」階段，許多由國家掌控領域出身的中階人員，創立了新企業，將各種構想加以改進，再多次試錯。即使是國有的中國航天集團旗下「長征」系列火箭，也經歷過此種時期。中國的火箭產業，就是靠這些人的刻苦耐勞所撐起。

光是2024年，試射的各式「長征」系列火箭數量，就高達49枚，當中最大一枚可攜帶25噸至低地球軌道。而「長征」系列的可回收火箭也預計即將試射。至於民間企業的火箭，「朱雀三號」可負載21噸至低地球軌道，天兵的載重量也類似。作為比較，SpaceX的最早可回收火箭「獵鷹九號」（Falcon 9），載重量為22.8噸。

APP用戶無法觀看請點此→https://x.com/XH_Lee23/status/1996080959360491523

朱雀vs.天龍

藍箭於2015年由出身金融的張昌武所創立，康永來於2019年單飛開創自己的天兵之前，是該公司的技術長。康永來是工程師專業，先前是在參與「長征」火箭項目的航天一院任職。

文章稱兩家公司都取得了亮眼成績。藍箭於2023年發射「朱雀二號」入軌成功，此為全球首枚以甲烷與液氧為燃料的火箭。相比於傳統所用的煤油與液氧，甲烷擁有燃燒更完全、有利於重複使用的優點。SpaceX的星艦、藍色起源的新葛倫號，這兩款次世代重型火箭，即使用相同的燃料配方。

天兵則是2023年首次發射即成功入軌，而當初SpaceX可是直到第四次試射才成功。不過，去年天兵的一次測試失敗，一枚應固定在地面試驗的一級火箭，竟發生鬆脫而向上飛數百公尺，最終墜毀在附近森林。

目前中國官方正在規畫兩組類似SpaceX「星鏈」的通訊衛星網絡，分別是「國網」與「千帆」，總計要發射2萬8000枚衛星，若無可重複利用的火箭，則幾乎不可能完成。而此種國家級的計畫，也不大可能交由外國企業執行發射。在巨型火箭領域，中國目前僅國有航天集團宣布計畫開發的「長征九號」。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

台灣自製「齊柏林」衛星升空！AIT讚：展現美台科技合作的實力

「齊柏林衛星」今10：42通過台灣！齊廷洹：父親從更高視角守護台灣

歷經5次延期！齊柏林衛星順利升空 「護台重任」曝光

「齊柏林衛星」成功升空！總統賴清德：台灣邁向太空新時代重要一步

