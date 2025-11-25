中國首次應急發射飛船前往天宮空間站
（德國之聲中文網）周二（11月25日），中國首次應急發射神舟二十二號飛船。本月初，中國空間站的神舟二十號載人飛船在軌道受損。
神舟二十二號飛船為無人狀態。周二中午12時11分，在酒泉衛星發射基地由長征2F火箭發射升空。
中國央視發布的視頻顯示，火箭發射升空，飛船進入軌道，背景可看到地球。
神舟二十二號飛船將前往中國常駐航天員的天宮空間站。目前，那裡有三名常駐航天員，但並無在緊急情況下可將其安全送回地球的飛船。
中國載人航天工程辦公室（CMSA）表示，此次神舟二十二號發射任務圓滿成功。
11月5日，神舟二十號載人飛船原本應將三名中國航天員送回地球，但其返回艙舷窗玻璃出現細裂紋。CMSA懷疑，這是遭空間微小碎片撞擊所致。
備用物品
這迫使中國航天部門於11月14日使用空間站唯一可用的神舟二十一號飛船，將三名航天員送回地球。神舟二十一號飛船10月底才剛剛抵達空間站，當時是將三名新輪換的航天員送去空間站。
由於神舟二十一號等於是提前六個月飛返地球，天宮空間站新抵達的三名航天員便沒有可供其安全返航的飛船了。這成為一個安全隱患。如今，神舟二十二號的到來將消除這一隱患。
CMSA一位官員向中國央視表示，這次應急發射對中國來說是首次，但也希望是人類太空之旅的最後一次。
神舟二十二號運載了備用物品、針對神舟二十號飛船舷窗玻璃的處置裝置以及新鮮水果蔬菜前往天宮空間站。神舟二十號飛船目前仍在空間站。
神舟二十二號飛船抵達空間站後，將在那裡停留至2026年4月前後，到時將把神舟二十一號的航天員送回地球。
迅速部署
自2021年以來，中國神舟飛船每六個月送三名航天員前往天宮空間站。按照中國的安全規定，必須始終有一個備用運載火箭以及備用神舟飛船在地面待命發射，以備執行應急救援。
CMSA的官員表示，神舟二十二號飛船及運載火箭已部署在酒泉發射中心，中國航天部門僅用了16天就完成了應急發射流程。
路透社報道稱，中國的迅速應急反應與美國形成對比。因飛船推進系統出現問題，美國國家航空航天局（NASA）有兩名宇航員在國際空間站滯留了九個月。
兩國在密切研究對方的運行規程和空間技術，競爭在2030年或更早將宇航員送往月球。
（路透社）
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德聞
其他人也在看
AI泡沫？Google高層坦言更擔心這1點
[NOWnews今日新聞]Google日前正式推出Gemini3模型，再度引爆科技圈話題，Google母公司Alphabet股價更是頂著「AI泡沫」疑慮逆勢上揚，GoogleCloud副總裁兼AI基礎...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台灣的驕傲！成大、淡江火箭接力升空 太空能量更進一階
台灣學生火箭又往前推一格，而且是連兩天「大學接力發射」。旭海科研火箭發射場先在22日天清晨迎來國立成功大學的AfterLight1飛試，23日一早則由淡江大學航太系團隊發射「淡江二型」探空火箭。兩所大學前後升空，從近千公尺的驗證型飛行到挑戰7公里以上的高空探測，直接把台灣校園火箭研發的能量攤在陽光下，也讓外界看到本土太空人才正在用實際發射累積下一步的底氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
神舟22號太空船順利升空 陸航天工程首次緊急發射
據大陸央視報導，搭載神舟22號飛船的長征2號火箭，今（25）天中午12點11分，在大陸「酒泉衛星發射中心」發射。這次神舟22號飛船上，將滿載貨物上行，包括提供給太空人的食物，以及太空站的設施設備，這次中廣新聞網 ・ 4 小時前
星際客機運送太空人凸槌 NASA決縮減與波音合約
（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，將縮減波音公司（Boeing）星際客機（Starliner）運送太空人的任務次數；下次星際客機飛往國際太空站的任務將不載人。中央社 ・ 9 小時前
香港2028年將發射「月閃」 有望成全球唯一環月觀測設備
香港大學太空研究實驗室執行主任蘇萌近日接受媒體採訪時透露，香港將在2028年前後發射首顆月球軌道探測器「月閃」，用於觀察月球上的流星。「十五五」期間，香港將繼續深度參與嫦娥七號、嫦娥八號、天問三號等國家重大航天工程。中天新聞網 ・ 4 小時前
影/首次實施應急措施！陸神舟22號飛船成功發射
神舟二十二號飛船於今（25）日中午12時11分成功發射。此次為大陸載人航天首次進行應急發射。中天新聞網 ・ 6 小時前
諾貝爾獎得主奎洛茲談教育 應助學生學會提問
（中央社記者許秩維台北24日電）諾貝爾物理學獎得主奎洛茲（Didier Queloz）今天在台師大演講表示，真正的教育應幫助學生學會提問、勇於探索，而科學是連結人類與未來的橋梁，教育則是這座橋的根基。中央社 ・ 1 天前
影/ 陸十五五啟動太空探源計畫 將發射衛星尋找「第二顆地球」
大陸中國科學院國家空間科學中心24日在空間科學先導專項最新亮點成果發布會上宣布，「十五五」期間將組織實施太空探源科學衛星計畫，發射4顆衛星探索宇宙起源、空間天氣起源、生命起源等重大前沿問題，力爭在宇宙黑暗時代、太陽磁活動週、系外類地行星探測等領域實現新突破。中天新聞網 ・ 9 小時前
【張瑞雄專欄】AI的道德迷霧
當前科技領域呈現出一種極為荒謬且令人不安的二元對立景象，舞臺前方是鎂光燈下的盛大發表會，科技公司爭相展示著生成式人工智慧如何重塑人類文明的未來，彷彿只需輕點滑鼠，烏托邦便觸手可及。但在舞臺後方的陰影處，那些親手編寫代碼、訓練模型的工程師與數據科學家，卻私下告誡自己的至親好友遠離這些產品。這種現象不僅僅是單純的產品瑕疵問題，更是一記震耳欲聾的警鐘，敲醒了我們對於技術進步本質的迷思。 這種「廚師不敢吃自己做的菜」的現象，揭示了當前人工智慧發展中最核心的道德危機，即速度與安全的致命失衡。在資本市場的裹挾下，科技公司陷入了一場沒有終點的軍備競賽，為了搶佔市場佔有率，將尚未成熟、甚至潛藏風險的技術倉促推向大眾，這種作法如同是在飛機起飛後才開始拴緊螺絲。我們必須意識到，這不僅僅是軟體工程上的冒進，更是一種對社會責任的系統性棄守。 透過檢視這些技術的生產鏈，我們可以發現一種新型態的剝削正在悄然成形。過去我們談論血汗工廠，是指實體製造業中對勞工肉體的壓榨，如今在數位領域，這種剝削轉化為對人類智慧成果的無償掠奪。那些被用來訓練龐大模型的數據，往往在未經授權的情況下被大量擷取，原創者的版權、隱私權以及心血Knowing ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 22 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 2 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 3 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 4 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
經典賽》大谷翔平宣布出戰WBC 韓媒直言「我們是不是該放棄對日本的比賽了？」
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今天（25日）宣布將出戰2026第六屆世界棒球經典賽，此消息一出，日本球迷為之振奮，但同組的韓國球迷卻是兩樣情，韓國媒體「朝鮮日報」更以「是否該放棄對戰日本的比賽」為題撰文，文中充分感受到韓國媒體對於經典賽的擔憂。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 2 天前