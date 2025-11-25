中國首次應急發射飛船前往天宮空間站

（德國之聲中文網）周二（11月25日），中國首次應急發射神舟二十二號飛船。本月初，中國空間站的神舟二十號載人飛船在軌道受損。

神舟二十二號飛船為無人狀態。周二中午12時11分，在酒泉衛星發射基地由長征2F火箭發射升空。

中國央視發布的視頻顯示，火箭發射升空，飛船進入軌道，背景可看到地球。

神舟二十二號飛船將前往中國常駐航天員的天宮空間站。目前，那裡有三名常駐航天員，但並無在緊急情況下可將其安全送回地球的飛船。

中國載人航天工程辦公室（CMSA）表示，此次神舟二十二號發射任務圓滿成功。

11月5日，神舟二十號載人飛船原本應將三名中國航天員送回地球，但其返回艙舷窗玻璃出現細裂紋。CMSA懷疑，這是遭空間微小碎片撞擊所致。

備用物品

這迫使中國航天部門於11月14日使用空間站唯一可用的神舟二十一號飛船，將三名航天員送回地球。神舟二十一號飛船10月底才剛剛抵達空間站，當時是將三名新輪換的航天員送去空間站。

由於神舟二十一號等於是提前六個月飛返地球，天宮空間站新抵達的三名航天員便沒有可供其安全返航的飛船了。這成為一個安全隱患。如今，神舟二十二號的到來將消除這一隱患。

CMSA一位官員向中國央視表示，這次應急發射對中國來說是首次，但也希望是人類太空之旅的最後一次。

神舟二十二號運載了備用物品、針對神舟二十號飛船舷窗玻璃的處置裝置以及新鮮水果蔬菜前往天宮空間站。神舟二十號飛船目前仍在空間站。

神舟二十二號飛船抵達空間站後，將在那裡停留至2026年4月前後，到時將把神舟二十一號的航天員送回地球。

迅速部署

自2021年以來，中國神舟飛船每六個月送三名航天員前往天宮空間站。按照中國的安全規定，必須始終有一個備用運載火箭以及備用神舟飛船在地面待命發射，以備執行應急救援。

CMSA的官員表示，神舟二十二號飛船及運載火箭已部署在酒泉發射中心，中國航天部門僅用了16天就完成了應急發射流程。

路透社報道稱，中國的迅速應急反應與美國形成對比。因飛船推進系統出現問題，美國國家航空航天局（NASA）有兩名宇航員在國際空間站滯留了九個月。

兩國在密切研究對方的運行規程和空間技術，競爭在2030年或更早將宇航員送往月球。

（路透社）

