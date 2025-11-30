中國首父爆連生300個孩！前女友曝炸裂情節

國際中心／楊佩怡報導

現年47歲的中國網路名人「徐波」，為一間網路遊戲公司「多益網絡」的董事長，2018年曾主張一夫多妻制，同時是反女權主義者，長期在微博鼓吹女子無才便是德、女人在家相夫等主張。近日一名女網友「二妞媽」在社群上爆料指出，他與徐波共育有11位子女，她還說道自己過去10多年裡，為了幫徐波維繫「擁有300個孩子的大家庭」，長期負擔龐大支出。如此荒唐且狗血的劇情在社群上引發大批網友討論。





中國首父爆「連生300個小孩」！遭前女友控虐童、囚禁「炸裂狗血情節」全曝光

女網紅發文爆料，「中國首父」總共有300個親生小孩。（圖／翻攝自微博）

廣告 廣告

根據中國媒體報導，網紅「二妞媽」11月15日在微博上公開爆料徐波的所作所為，她指控徐波不僅家暴她，還長期虐待、囚禁兩人的二個女兒。她在文中稱與徐波總共有11個小孩，其中兩位二女兒在13歲起，就被迫終止學業。現在她正在尋求法律協助，爭取兩名女兒的扶養權。同時「二妞媽」更爆料徐波有一個「擁有300個小孩」的大家庭，這10年間二妞媽為這個大家庭負擔龐大支出。

中國首父爆「連生300個小孩」！遭前女友控虐童、囚禁「炸裂狗血情節」全曝光

女網紅指控徐波僅對她動粗，還虐待、囚禁兩個女兒。（圖／翻攝自微博）貼文曝光後，不少網友質疑二妞媽是否是將人數寫錯，多加一個0。對此，二妞媽也回覆強調：「沒有寫錯，只會少寫不會多寫」；針對先前徐波指控她捲走3億資產，二妞媽則表示法院一審就已駁回徐波的主張。相關消息在網路上鬧得沸沸揚揚，在二妞媽發文指控的隔天，「多益網絡」微博則發文反控二妞媽造謠，同時網路上也出現疑似為徐波小帳，也發文隔空向二妞媽開戰。





中國首父爆「連生300個小孩」！遭前女友控虐童、囚禁「炸裂狗血情節」全曝光

徐波的遊戲公司發文反控女網紅捲走3億資產。（圖／翻攝自微博）

事實上，徐波多年來極力鼓吹「大量生育」理念，他曾在2017年公開宣稱目標是「生至少50個優質兒子」，並自詡為「中國首父」，希望將所有兒子培養成社會頂尖菁英，甚至揚言要打造「30個王思聰」級的人才。而徐波的家庭經歷充滿爭議，他1977年生於武漢富裕家庭，但中學即輟學，最高學歷僅初中。他做過網吧管理員等工作，直到2001年進入網易，因提出詳盡的遊戲建議而受重用，成為《夢幻西遊》早期策劃；他用了三年時間，將該遊戲推升為網易的金雞母。

中國首父爆「連生300個小孩」！遭前女友控虐童、囚禁「炸裂狗血情節」全曝光

徐波過去曾主張「女性價值在於生育」，還自稱是中國首父。（圖／翻攝自微博）

離開網易後，徐波創辦多益網絡，旗下遊戲如《夢想世界》助他實現財富自由；2022年，他以人民幣270億元身家躋身胡潤百富榜。然而，他的爭議不斷，屢次因要求員工「感恩紅包」、主張「女性價值在於生育」、甚至稱「不生孩子的女人相當於殘廢」等言論遭受批評。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：中國首父爆「連生300個小孩」！遭前女友控虐待、囚禁「炸裂狗血情節」全曝光

更多民視新聞報導

音樂家6個月教會章魚彈琴！合奏畫面吸百萬人朝聖

香港大火／5級火災釀死傷！「管理員做1事」成住戶逃出關鍵

南韓YTR長白山揮國旗！遭中國「禁止入境」韓網氣炸了

