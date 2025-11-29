「中國首父」被爆狂生3百孩！昔喊至少要50優質兒 情人曝光炸裂細節

大陸多益網路董事長徐波。（圖／翻攝自百度）

大陸多益網路董事長徐波近日遭女網友「二妞媽」爆料，指2人共同遇有11名孩子，他長期家暴、囚禁及虐待其二女兒，並稱孩子自13歲起便被迫中斷學業。不僅如此，女網友還提到，自己過去10餘年間，為了維繫徐波所謂「擁有300個孩子的大家庭」，家中長期負擔龐大支出，相關情節讓網友看得瞠目結舌。

綜合陸媒報導，徐波過去曾參與網路遊戲《夢幻西遊》企劃，並創辦多益網絡，被視為遊戲業傳奇人物，身家估計逾人民幣百億元。「二妞媽」本月15日在微博公開指控，徐波長期家暴、囚禁及虐待其二女兒，並指出孩子自13歲起便被迫中斷學業，自己目前正透過法律程序爭取2名女兒的撫養權。

廣告 廣告

她同時透露，過去10餘年間，為了維繫徐波所謂「擁有300個孩子的大家庭」，家中長期負擔龐大支出。針對網友質疑「300人」誇大，她強調「沒有寫錯，只會少寫不會多寫」。對於徐波先前指控她「捲走3億資產」，二妞媽強調，法院一審已駁回徐波的主張。

翌日，多益網絡官方帳號發文反控對方「大量造謠」，要求平台介入處理。另一個疑似徐波本人使用的帳號「生育興華」也上傳二妞畫面，指她為「女騙子、女賊」，雙方在網路上持續隔空互罵。

事實上，徐波過去多年不斷宣揚「大量生育」理念。2017年，他以「煮肘」帳號在微博公開招募女友，聲稱目標是「生至少50個優質兒子」，並自詡「百萬裡挑一的頂尖精英男」、「中國首父」。他多次表示，希望將所有兒子培養成社會菁英，其中至少10人達頂尖水準，甚至曾說要打造「30個王思聰般的品質」。

徐波的家庭與成長經歷也備受討論。他1977年出生於武漢富裕家庭，卻因家庭變故中學輟學，最高學歷僅為初中。輟學後做過小工、網管，直到2001年加入網易擔任《大話西遊Online》客服，因提交30多頁遊戲建議被重用，後晉升為《夢幻西遊》唯一早期策劃，並在3年內協助將該遊戲推升為網易最賺錢產品。

離開網易後，徐波創辦多益網絡，旗下《夢想世界》、《神武》等遊戲，讓他實現了財富自由，2022年以人民幣270億元身家名列胡潤百富榜。然而，他也持續因爭議言論遭批評，包括要求員工「感恩紅包」、主張女性價值在於生育、甚至稱「不生孩子的女人相當於殘廢」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

韓版悲慘世界！司機從公司冰箱拿22元零食 竟被「判罰1千元」結局逆轉

宏福苑大火釀128死！前保安主管揭「警報系統長期被關」 只為方便工人出入

香港宏福苑火災遺體難辨！罹難翁火場抱濕棉被「抓緊證件」 只怕家人找不到他