中國首當其衝 川普宣布將對「所有」和伊朗貿易國家進行制裁

美國總統川普於其社交平台 Truth Social 上發表重大聲明，宣布將對任何與伊朗伊斯蘭共和國進行貿易往來的國家實施嚴厲經濟制裁。川普明確表示：「即刻起，任何與伊朗進行生意往來的國家，其與美國之間的所有商業往來均須支付 25% 的關稅。」



此舉標誌著川普政府對伊朗的「極限施壓」行動大幅升級。過去美國的制裁通常鎖定特定的伊朗公司或交易類別，但此次公告轉向針對第三國的「全面性關稅」威脅。這意味著，未來外國政府若不切斷與德黑蘭的經貿聯繫，將面臨失去進入美國市場優勢的風險。



政策細節尚待落實，白宮與美財政部研議執行機制



儘管川普已公開表態，但白宮目前尚未發布正式的行政命令或具體的關稅稅率表。政府官員也未對如何衡量各國是否「合規」，以及關稅評估的確切時間點做出公開說明。

廣告 廣告

根據路透社報導，川普政府高層官員一直在討論使用所謂的「二級關稅」（secondary tariffs），目的是強迫外國政府在「美國市場」與「對伊朗持續貿易」之間做出抉擇。美聯社則指出，川普的幕僚認為，相對於傳統制裁往往需要依賴複雜的金融追蹤與多國協作，關稅是一種更直接且具視覺威懾力的執法工具。

美國財政部官員曾多次重申，伊朗高度依賴石油出口與商業貿易來獲取資金，藉此資助其政府運作、軍事發展及區域盟友。川普此次針對任何提供伊朗經濟支持的國家進行打擊，正是呼應了這一立場。財政部轄下的外國資產控制辦公室（OFAC）在近期的制裁公告中亦強調，伊朗石油出口利潤可能被用於支持其核計畫，以及在整個中東地區活動的武裝組織。

國際反應兩極：中國首當其衝、歐洲外交拉警報

伊朗官方背景媒體對川普的關稅威脅表示強烈譴責，將此舉形容為「經濟戰爭」，認為其目的在於恐嚇伊朗的貿易夥伴，而非正當的貿易政策。

分析家普遍預測，在該政策下，中國將成為受影響最嚴重的國家。中國被視為伊朗原油的最大買家，儘管北京方面此前曾多次拒絕美國對其能源採購行為的干預。與此同時，歐洲外交官也發出警告，稱二級懲罰機制將迫使美國的盟友必須在順從美國政策與放棄美國消費市場之間選邊站，恐進一步撕裂雙邊盟友關係。

市場擔憂物流與供應鏈波動



在美國國內，川普的支持者主張，採取激進的經濟工具對於重塑美國主權並震懾敵對政權至關重要。然而，反對者則批評，針對伊朗的關稅威脅存在擴大全球貿易衝突的風險，並可能加劇美國國內已然緊繃的政治對立。

市場分析師警告，即便正式法條尚未出爐，川普的這番言論本身已足以擾亂全球航運、保險及供應鏈規劃。許多企業為了避免突如其來的關稅風險，可能已開始尋求調整供應鏈路徑。川普政府官員表示，待政策正式實施後，美國財政部、商務部及貿易代表署（USTR）將會提供更進一步的執行指南。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

