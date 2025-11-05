中國首艘搭載電磁彈射器兩棲攻擊艦「四川艦」 傳即將展開首次海試

中國最新076型兩棲攻擊艦「四川艦」傳已完成碼頭整備，即將進行首次海上試航。 圖：翻攝微博

[Newtalk新聞] 中國最新076型兩棲攻擊艦「四川艦」傳已完成碼頭整備，即將進行首次海上試航。軍事媒體《Defence Blog》4日報導，衛星影像顯示該艦左舷甲板設有長條空曠區，確認搭載電磁彈射系統（EMALS），並配備阻攔索，成為全球首艘具備全尺寸彈射起飛功能的兩棲攻擊艦。

「四川艦」排水量約5萬噸，為中國海軍最大兩棲作戰平台。分析人士指出，其甲板設計專為操作固定翼無人作戰飛機（如隱形飛翼式「利劍-11」（GJ-11）無人機而生，並可同時搭載直-8、直-20運輸直升機及直-10攻擊直升機。雙艦島構型類似英國伊麗莎白女王級（Queen Elizabeth-class）航空母艦，有利無人機與旋翼機並行作業。

相較於土耳其「安納杜魯號」（TCG Anadolu L400）僅具滑跳式甲板，「四川艦」具備彈射與阻攔能力，標誌兩棲艦從傳統登陸支援轉向輕航艦化。專家評估，其甲板寬度不足以起降殲-15或殲-35等有人戰機，主力仍以無人機與直升機構成混合機隊。

「四川艦」尚未正式服役，無人機海上起降影像亦未曝光。但其部署將大幅提升中國於台灣以東、西太平洋海域的投射能力，補強民用滾裝船難以進入區域的登陸短板。海試啟動後，國際關注北京如何將無人作戰系統融入兩棲戰爭態勢。

