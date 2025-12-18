中國駐冰島使館五星旗倒掛 網友抓包

根據X平台著名帳號「李老師不是你老師」17日的網友投稿，中國駐冰島大使館大門前五星旗倒掛。

疏忽？或故意？

根據網友提供的6秒鐘短片，拍攝的時間應是夜間，大使館內有燈光。但投稿者並沒有說明拍攝日期。

對於中國使館倒掛，引起牆外網民一陣熱議，有人說，內情不單純，但也有人說，這是疏忽。

網友評論指出：「臨時工幹的！」、「這個時代，大家都是混日子的。」、「這也太離譜了吧」、「這個工作人員行政處分少不了！屬於政治錯誤。」、「到時候(中國)外交部說這是AI」、「是不是因為欠薪？」、「這通常被視為不尋常或象徵抗議的舉動。」、「感謝工作人員吹響了反共號角。」等。

中國國旗法 明訂相關罰則

在中國，倒掛五星旗被視為損害國家尊嚴的違法行為。根據 2021 年起實施的新版《中華人民共和國國旗法》第 19 條規定：不得升掛或者使用破損、汙損、褪色或者不合規格的國旗。不得倒掛、倒插或者以其他有損國旗尊嚴的方式升掛、使用國旗。不得隨意丟棄國旗。

在法律責任與處罰方面：在公共場合故意倒掛國旗，依情節嚴重程度會面臨行政或刑事處罰：行政處罰（情節較輕）： 由公安機關處以 15 日以下拘留。刑事處罰（情節嚴重）： 若被認定為故意侮辱國旗，將依法追究刑事責任（侮辱國旗罪），最高可判處 3 年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

香港中聯辦倒掛五星旗事件

香港與澳門同樣適用相關規定。在香港，故意侮辱國旗（包括倒掛）最高可處 第 5 級罰款及監禁 3 年。

香港過去曾發生多起蓄意倒掛五星旗的政治事件。2019年4月，香港中聯辦發生過倒掛五星旗的烏龍，中聯辦還為此鄭重道歉。

根據媒體報導，中聯辦回應媒體查詢時，承認確有此事，並表示已第一時間展開調查，發現是前線職員疏忽所致，並在發現錯誤後立即糾正。

中聯辦方面表示，已經嚴肅批評有關職員，同時感謝香港社會各界的關心和關注，並就事件鄭重道歉，今後一定會改進管理，杜絕此類事故。

中聯辦是北京中央政府駐港代表機構。

另外，2019香港爆發反送中運動後，也發生過數起倒掛、丟棄五星旗事件。

在更早之前，官方的香港電台2016年日前罕有地倒掛了中國五星旗，雖然香港電台表示是有人一時大意造成，但事件仍受到大陸媒體關注。

另據報導，2011年，香港電台也曾發生過倒掛五星旗的事情。(編輯：鍾錦隆)