中國駐大阪總領事薛劍嗆「砍高市早苗的頭」惹怒日本！川普回應了

[Newtalk新聞] 中國駐日本大阪總領事薛劍揚言要「親自斬首」日本首相高市早苗，只因不滿她上任後發表「台灣有事，就是日本有事」言論，引起日本政府抗議。美國總統川普（Donald Trump）日前受訪時被問及此事時回應：「我們的盟友在貿易上剝削我們比中國還要嚴重。」

高市7日首次在日本眾議院預算委員會答詢時說，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權。薛劍8日深夜在「X」轉發報導並寫道，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」並附上憤怒的表情符號。雖然薛劍晚間刪文，但已在日本引發爭議。

根據Roll Call網站發布的逐字稿，福斯新聞主持人英格拉漢（Laura Ingraham）先提及美國有線電視新聞網（CNN）日前披露中國擴建飛彈生產設施，接著談到薛劍的發文，並詢問川普：「中國這些人不是我們的朋友，對吧？」對此，川普指稱：「我們很多盟友也不是我們的朋友，我們的盟友在貿易上占我們的便宜，比中國還嚴重。中國當然也占了不少便宜。」

川普強調，他在第一任期內就對中國徵收數千億美元的關稅，也很早就對中國加徵關稅。後來，美國又遭遇來自中國某地的新冠疫情，不過美國應對得非常出色。他與中國國家主席習近平相處得很好，與中國的關係也很融洽，要與中國相處得好「唯一的方式就是從強勢的立場出發。我們擁有巨大的實力，這得益於關稅，也得益於我所做的各項措施。」

