中國駐大阪領事引用高市貼文稱「要斬腦袋」挨轟！ 日官房長官：已向中方提出抗議

日本首相高市早苗。 圖：翻攝「X」@takaichi_sanae

[Newtalk新聞] 根據日本《每日新聞》報導，中國駐大阪大使館總領事薛劍日前在社群平台 X 發文，對日本首相高市早苗在國會答詢中就「台灣有事」議題所言強烈抨擊，言詞內容粗暴，引起爭議。對此，日本官房長官木原稔今（19）日明確表示，已就該貼文向中方提出正式抗議。

報導指出，薛劍於前（8）日引用高市早苗 7 日於眾議院預算委員會的答辯報導，並留言：「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない（擅自插手的那顆污穢的腦袋，唯有毫不猶豫地斬除才行）」，並附帶生氣的表情符號。此貼文隨後已被刪除。

中國駐大阪大使館與中國外交部目前至今，尚未就該言論出面做公開說明或致歉。

