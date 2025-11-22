中國駐日使館引《聯合國憲章》傻嗆「有權直接對日動武」遭狠打臉
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日中關係近期因日本首相高市早苗「台灣有事」言論加劇緊張，北京祭出一連串報復，繼呼籲民眾勿前往日本旅遊後，19日再宣佈暫停日本水產，中國駐日大使館也引述《聯合國憲章》的敵國條款，暗示中國有權直接對日本採取軍事行動，不用安理會授權。不過，一篇貼文卻慘遭美日台網友洗版打臉。
中國駐日本大使館21日在社群媒體X（前推特）官方帳號以日文、中文引述《聯合國憲章》的敵國條款指稱，該條款規定若德義日等法西斯或軍國主義國家再次實施侵略政策任何步驟，中法蘇英美等聯合國創始成員國有權直接對其實施軍事行動，不需要安理會授權，這篇貼文遭到許多美日台網友湧入打臉，留言直呼：「早過時」。
有網友表示，這是過渡性條款，日本、德國已加入聯合國，是享有主權平等的正式成員國，且1995年聯合國大會第50/52號決議明確指出敵國條款等規定已過時，國際普遍共識認定早無效力，有網友說：「不是早廢除了嗎，早就成『歷史文件』了」、「該條款於1995年開始，被國際主流默認為死條款，雖未廢除但已不具備法律效力，你把這條款拿出來能嚇誰？」
另有網友提到，當時簽訂聯合國憲章的創始國是中華民國，並非中華人民共和國，留言狠酸：「中華民國是聯合國創始成員，跟外來的中共啥關係呢」、「中華民國不是台灣嗎」、「這憲章有用的話，烏克蘭被侵略不用打4年，俄羅斯到現在還是安理會成員國呢」、「共產黨也講起法律來了？在國內你們可是從來不講法的，怎麽在國外受欺負也想起法律來了？」
