中國駐日外交官發文嗆「斬首」 高市早苗：無意收回台海議題發言

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢表示，若中國未來對台動武，且對日本造成威脅，就可能動用集體自衛權。

台遭軍事威脅構成日存亡危機事態 高市：可行使集體自衛權

中國駐大阪總領事薛劍8日在X上轉發《朝日新聞》有關高市談話的相關報導，並寫道「那種骯髒的頭乾脆斬了吧」。該則貼文被刪除後，薛劍於10日凌晨再度發文表示，問題根源在於日本無視中國反對，屢屢提及「台灣有事就是日本有事」，並強調無論理由如何，日本政府都是在干涉中國內政、侵害中國主權，要求撤回言論。

廣告 廣告

（圖／截自X@xuejianosaka）

高市早苗10日在眾議院預算委員會上表示，自己當時的發言，是根據最壞的情況回應質詢，強調無意收回先前的言論。

內閣官房長官木原稔則在記者會上表示，儘管薛劍貼文的用意不明，但作為中國駐外機構負責人，這樣的發言「極其不妥」，日本政府已向中方提出強烈抗議，要求作出適當處理與明確解釋，但未說明是否會要求中方驅逐薛劍。

木原稔指出，高市早苗7日發言中提及的是否構成「存立危機事態」、以及與日本是否屬於「密切關係」等，皆須依武力攻擊事件發生時的個別具體情況判斷，難以一概而論。

木原稔並強調，高市早苗的發言是重申日本政府一貫立場，「台灣海峽的和平與穩定，對我國的安全保障以及國際社會整體的穩定非常重要。日本一貫的立場是期待能藉由對話和平解決。」