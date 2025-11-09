中國駐日外交官薛劍開嗆：要砍日本首相高市早苗的頭

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





中國駐大阪總領事薛劍8日引用朝日新聞在X上發布的文章〈高市首相：台灣有事「可能成為存立危機事態」 若認定則也可能動用武力〉，並在其 X 帳號上寫道：「擅自衝進來的那顆骯髒的腦袋，只有立刻毫不猶豫地斬斷才行。你做好心理準備了嗎？（勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟ができているのか）」。此文一出在日本引發喧然大波。

根據《產經新聞》報導，日本首相高市早苗在7日的眾院預算委員會針對台灣相關問題表示，「一貫期待和平解決」，並稱「何種情況會構成（使集體自衛權得以行使的）存立危機事態，必須視個別具體情況綜合判斷」。

她進一步指出，「（若中國）以軍艦實施海上封鎖，舉例而言，為解除海上封鎖美軍來援，而為阻止美軍而發生某種武力行使的情況也是可以想像的」。她強調，「預先設想各種最壞、最低限度的情況非常重要。若是使用軍艦伴隨武力行使，無論怎麼想都可能成為存立危機事態的案例」。

薛劍9日亦在 X 更新貼文，稱「『台灣有事即日本有事』是日本部分愚蠢政治人物想走向的死亡之路」，並主張「作為敗戰國應當履行的承服義務被拋棄，且完全忘卻聯合國憲章中的舊敵國條款，這樣的嘗試實在過於魯莽」。

他並表示，希望日本「務必恢復最低限度的理性與守法精神，避免再次遭受如敗戰般的民族性滅亡」。

《產經新聞》指出，為確認事實與用意曾致電大阪總領事館，但未能聯絡上，截至9日晚間7時30分，無法在X上確認到薛劍的該則貼文，。

在台灣的日裔資深媒體人矢板明夫也分析，薛劍在自媒體上以極端粗暴的語句，完全沒有一點外交官應有的理性與克制，也嚴重損害了中國的國際形象。

矢板明夫說，日本民眾對此事的反應異常強烈，網路上充斥著憤怒的聲音，「這不是個人意見，而是中國政府的真實想法」、「外交官揚言砍下日本首相的頭，這已是對主權國家宣戰了！」「這個人在日本已經構成了對日本安全的威脅了」、「無論政治立場如何，都絕不能容許這樣的言辭。」許多人強烈要求中國政府正式道歉，並呼籲日本政府採取嚴正對應。



