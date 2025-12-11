中國駐日外交官「到處點火」開罵 矢板明夫：戰狼式外交無助改善雙方關係

中國駐日大使吳江浩近日在社群平台X上頻頻砲轟日本政府與政界人士，資深媒體人矢板明夫指出，戰狼式外交不但無助改善雙方關係，反讓日本社會對中國更不信任。（翻攝自矢板明夫臉書）

資深媒體人矢板明夫昨（10日）晚在臉書指出，中國外交系統近來在日本掀起輿論風波，原本在社群平台X上大放厥詞、甚至對日本首相高市早苗放話「斬首」的中國駐大阪總領事薛劍，因引發強烈反彈，沉寂多時後雖重新露面，但語氣明顯收斂，近來只敢轉貼他人文章，看起來「完全沒了戰狼氣勢」。

反倒是中國駐日大使吳江浩近期在X上幾乎天天「開罵」，從批評日本政府、高市早苗，到點名前首相麻生太郎，甚至以「某位日本政客」代稱，刻意貶抑的語氣引發日本社會不滿。

矢板明夫形容，吳江浩彷彿把社群平台當成鬥爭場，日本網友留言毫不留情，「你是大使還是酸民？」「這種態度只會讓日本更討厭中國。」甚至有人直言：「謝謝你每天提醒我們，日中關係為什麼無法改善。」

戰狼外交真的有戰略嗎？

吳江浩除了在X上頻頻發言，也在《人民日報》撰文批日本「誤判形勢」、「撞南牆」。但矢板明夫指出，此舉不但無助改善關係，反讓日本民眾更反感，甚至質疑中國是否已不在意基本外交禮節，「這種負面觀感，比任何政策聲明都更具殺傷力」。

他批評，中國外交最大的問題並非「凶」，而是「毫無策略」：「一下喊斬首，一下喊和平；一會兒罵日本，一會兒又求日本企業不要撤資」，反覆矛盾的做法讓外界更警戒。

一邊要日企留下？一邊又在社群開砲？

矢板明夫指出，中國一方面希望日本企業留在中國投資，另一方面卻由滿嘴火藥味的大使在日本社群平台上四處點火，「這根本不是外交，是發洩情緒」。他強調，中國不會不知道大使的每句話都在傷害自身形象。

日本社會為何更不信任中國？

在日本社會，吳江浩的連番發言已成功造成一個結果——讓日本比過去更不信任中國。矢板明夫表示，這正是戰狼外交的最大後果，也提醒台灣應警覺。

他直言：「真正危險的不是戰狼的叫聲，而是這個政權已經分不清外交與鬧事。」他呼籲台灣政府從日本案例吸取教訓，面對「流氓政府」，能少打交道最好，以免陷入無謂風險。

