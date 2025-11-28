中國駐日大使又挑撥！稱「台人在日頻遇襲」遭網1句嗆翻

國際中心／張予柔報導

日本首相高市早苗近來挺台抗中立場掀起台日關係新話題，強調「台灣有事即日本有事」，甚至可能構成日本行使集體自衛權的條件，言論一出立刻引發中國強烈反彈，陸續祭出多項對日制裁措施，並透過駐日大使吳江浩在社群平台頻頻發聲。





中國駐日大使再發文挑撥！稱「台人在日頻遇襲」遭網酸：想侵略台灣的是誰？

中國駐日大使吳江浩在社群平台發文，表示「日本社會治安不靖，發生多起台灣同胞遇襲事件」，還要求日方懲處相關肇事者。 （圖／翻攝自Ｘ＠AmbWuJianghao）

中日關係持續升溫，中國駐日大使吳江浩昨（27）日在社群平台以中文及日文發布貼文，指出「今年以來，日本社會治安不靖，發生多起包括台灣同胞在內的遊客遇襲事件」，並批評日本首相涉台言論「嚴重惡化人員交流氛圍」，宣稱右翼分子反華仇華行為增加，威脅台灣遊客安全。他強調「台灣同胞是我們的骨肉天親」，強烈譴責暴力行為，並要求日方懲處相關肇事者。

中國駐日大使吳江浩的貼文引起日本網友激烈反彈，留言開酸「想軍事侵略台灣的人是誰？」。（示意圖／翻攝自Unsplash、民視新聞網）

貼文一出立刻引起日本網友激烈反彈，紛紛湧入留言開嗆「請提供證據證明」、「這完全是無稽之談」、「中國駐日本大使何時會為辱罵性言論道歉？」、「想軍事侵略台灣的人是誰？」、「無恥造謠，謊話連篇」。據了解，吳江浩過去就曾分享前總統馬英九、國民黨前主席洪秀柱等人言論，謊稱「台灣人都會站出來反對高市早苗」，試圖挑撥台日感情。









原文出處：中國駐日大使再發文挑撥！稱「台人在日頻遇襲」遭網酸：想侵略台灣的是誰？

