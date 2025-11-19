中國駐日大使宣稱台灣人反對高市 遭台日網友圍攻

（中央社台北19日電）日本首相高市早苗的「台灣有事」說引發中日關係緊張。中國駐日大使吳江浩在社群上發文表示，高市的言論引發台灣社會不滿，並引述前總統馬英九與國民黨前主席洪秀柱的相關言論，但留言區湧入大批台日網友反擊。

中國駐日大使吳江浩18日在社群平台X上發文稱，「日本首相高市早苗的錯誤言論持續引發台灣社會不滿和批評。」他並引述馬英九此前所言「高市言論衝擊台灣人利益」、「兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸自己來談」；以及洪秀柱此前表示，「這種言論不僅挑釁，更把台灣推向危險邊緣」。

此外，吳江浩還引述台灣「觀察」雜誌發行人紀欣說，「日據期間，台灣人民各種形式的抗日活動不曾停止。如今，有正義感的台灣人都會反對高市早苗的惡劣言論。」

相關貼文引起網友熱議，至今有8萬次瀏覽，有許多日本網友留言表示，「日台友誼牢固」、「那你們應該發表聲明說『不會對台灣動武』，習近平關於『武力統一』的荒謬言論才是問題的根源」、「日本都說了，只要中共不失控就不會做任何事」、「你們到底在慌什麼？日本不過是在國會討論安全保障而已。『存立危機事態』只是日本的國內法律，與貴國的敘事毫無關係。反應越激烈，倒越像是被說中了。」

也有許多台灣人留言表示，「馬英九和洪秀柱的言論並不能代表全體台灣民眾」、「那是馬先生的個人意見，不代表台灣所有人」、「一個中國人代表台灣發什麼言？」、「我是台灣人，我支持高市早苗」、「中國國民黨無法代表台灣。台灣人支持高市首相」。

此外，日前中國外交部在X平台上發文對日施壓的圖文格式，被日本網友製作成「中國外交部公告產生器」，有許多日本網友以此工具製作圖文留言諷刺。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1141119