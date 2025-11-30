中國駐日大使發表署名評論 要求日本「立即撤回錯誤荒謬言論」

中國駐日大使吳江浩今（30）日在《人民日報》刊出「堅決維護一個中國原則和戰後國際秩序」一文，要求日本立即撤回「錯誤言論」。 圖：翻攝自維基百科

[Newtalk新聞] 中國《人民日報》近日刊出中國駐日大使吳江浩的署名文章，文中嚴詞批評日本現任領導人近期涉台言論，指相關發言構成「對中國內政的嚴重干涉」，並破壞戰後國際秩序與中日關係政治基礎。

文章重申，中國認為台灣「自古以來即為中國領土不可分割的一部分」，抗戰勝利後在國際法秩序下，日本簽署投降書、接受《開羅宣言》與《波茨坦公告》，台灣歸還中國。吳江浩在文章中引述 1972 年《中日聯合聲明》與 1978 年《中日和平友好條約》，強調日本已在多項正式文件中承認「一個中國」立場，相關原則對歷屆日本政府皆具約束力。

他進一步指出，台灣問題屬中國內政，「不容任何外國領導人指手畫腳」，並以聯合國大會第 2758 號決議，強調一中原則具備所謂「國際共識」地位。文章同時強調，中國解決台灣問題、推動統一的方式，屬於「中國人自己的事」，外部勢力若企圖以武力介入台海，勢將「付出嚴重代價」。

針對近期日本首相高市早苗的涉台發言，吳江浩直指日方「誤判形勢、逆勢而行」，不僅衝擊中日關係，也破壞戰後國際秩序。文章要求日方必須「立即撤回錯誤言論」，並以實際行動展現對既有政治承諾的遵守，否則「將承擔更加嚴重後果」。

