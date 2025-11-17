中國駐日大使發言風波》美大使諷薛劍是未經訓練的狗 退役日將則回「日本國內中國人過多」

中國官方因為日相所言決定呼籲中國人不要去日本旅遊，但退役日將田母神俊雄在臉書發文直言「中國人在日本國內過多，令日本感到困擾。」（圖片來源／flickr）

日本首相高市早苗近期發表台灣有事，引起中國升級外交爭端，先是中國駐大阪總領事薛劍在社群媒體「X」平台以「砍掉骯髒的腦袋」，接著中國14日敦促國人勿前往日本，《解放軍報》也發文警告若武力介入台海爭端，日本全國都有淪為戰場的風險。

《路透》與日本《共同社》報導，面對中國的文攻武嚇，日本政府堅持不撤回「台灣有事」論，但是為了緩和緊張，日本呼籲進行元首級對話。

廣告 廣告

無視中共威脅，首相高市最新的民調不降反升，日本朝日新聞15、16日進行全國電話民調，高市早苗內閣支持率達到69%，在歷屆內閣當中屬於罕見的超高水準，相較10月就任時的68%上升1%。

退役日將：中國人在日本國內過多

退役日將田母神俊雄16日在臉書發文回應中國政府呼籲國民避免赴日說，「非常歡迎」，因為日本國內有過多中國人赴日，為此感到困擾。

他發文說:「中國人在日本國內過多，令日本感到困擾。我國應該努力建設一個不依賴中國人訪日的國家。這樣做，國家才能更和平」。

美國駐日大使葛拉斯（George Glass）近日也來助陣，在X發文嘲諷，威脅要「斬首」的中國駐大阪總領事薛劍「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗」，同時感謝中方不理性的言行「大力鞏固美日聯盟」。

薛劍曾在一篇現已刪除的貼文中，將納粹德國與以色列相提並論，葛拉斯表示這些言論凸顯出此人令人震驚的反猶太思想、無知和粗鄙。

周日，共同社公佈的一項民意調查顯示，對於如果中國攻擊台灣，日本是否應該行使集體自衛權，日本民眾的意見存在分歧。民調發現，48.8%贊成，44.2%反對，而60.4%的人支持首相高市早苗提出增加國防支出的計畫。

中國告誡國人避免赴日旅遊

這份民調發布時機敏感，正值中日緊張關係升溫，原因是日本首相11月7日對國會議員表示，中國對台灣的攻擊可能構成危及生存的局面，並可能引發東京的軍事回應。

之後中日針鋒相對的爭端持續一周多。中國11月14日警告日本，如果東京動用武力干預台灣問題，將遭受慘敗，並告誡中國人避免赴日旅遊。此前，日本首相就台灣問題發表言論，北京方面聲稱對台灣擁有主權。

東京14日則是召見中國駐日大使，抗議中國高級外交官在網路上發表冒犯日本首相高市早苗的言論。首相高市已表明台灣有事，可能構成存亡危機事態，可行使集體自衛權的答辯，是基於假設最壞情況的發言，日本政府的立場沒有改變，也不會收回答辯的言論。

由於日本首相堅不收回台海議題言論，引起中國外交部表示，日本領導人的挑釁言論導致「中日人文交流氛圍嚴重惡化，對在日中國公民的安全構成重大威脅」。

經濟脅迫是中國施壓日本的慣用手段

外交部還表示，今年以來日本的治安狀況有所惡化，呼籲在日中國公民關注日本的治安狀況，保持警惕，避免成為犯罪的受害者。

這次旅行警告似乎是北京試圖將東京描繪成加劇雙邊緊張局勢的罪魁禍首，因為東京對中國的立場不當。

中國瞄準日本觀光業為報復的目標，這種施壓對方讓步的「經濟脅迫」是中國慣用手段，假設日本拒絕撤回高市答辯內容，中方有意升級施壓強度。

共同社報導，早在2010年就曾尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近發生中國漁船與日本巡邏船相撞事件，中國就曾暫停對日本出口稀土。2012年，日本政府將尖閣諸島國有化，中國也掀起抵制日貨與反日示威，當時政府還默許民眾襲擊日系企業，造成嚴重損失。

中國遊客在日本外國遊客中佔有相當大的比例。根據政府數據顯示，今年1月至9月，約有3,165萬名外國遊客造訪日本，其中約749萬來自中國，是所有國家或地區中遊客人數最多的。

中日外交爭端從上周四開始升溫

中日外交爭端從上周四開始升溫，當天中國外交部副部長孫衛東特別召見日本駐中國大使金杉憲治時，稱高市的言論極其錯誤且危險，並警告說任何膽敢以任何形式干涉中國統一事業的人，都必將受到重創。他還強調，涉及台灣的問題，北京聲稱台灣是其領土的一部分，是中國核心利益的核心，是不可觸碰的紅線。

中國國防部也警告說，如果日本動用武力干涉台灣問題，必將「在意志堅定的中共人民解放軍面前遭受慘敗，付出沉重代價」。

日本駐北京大使館表示，金杉憲治闡述日本的立場，並反駁北京的論點，但未作詳細說明。

內閣官房長官木原稔強調台灣海峽和平穩定的重要性，並表示日本希望與這個自治民主島嶼相關的問題能夠「和平解決」。

這位政府首席發言人補充說，東京堅持兩國1972年發表的聯合公報，該公報指出日本「充分理解並尊重」中國關於台灣是其領土「不可分

(原始連結)





更多信傳媒報導

思想坦克》台積電揭示AI新紀元:以紀律擴張鞏固全球領導地位

40周年紀念 台北市夏氏宗親盛會歡聚一堂 共同譜寫禹祖新篇章

不分青年中年88%想創業 39%付諸行動 五成一收攤

