中國駐日大使瞎喊：台人都反對高市早苗！日網嗆爆：台灣很友好

中日關係近期又變得緊張，日本首相高市早苗延續前日相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」路線，明確表示台海若爆發武力衝突，可能構成「存亡危機事態」，日本有權行使「集體自衛權」，等同日本可能出兵協助。此言論直接觸動中共敏感神經，不僅罕見發布「禁日令」呼籲自家人暫時別赴日，多位官員更公開大肆批評，其中中國駐日大使吳江浩還擅自稱，「台灣人都會站出來反對高市早苗」，結果被台灣網友狠打臉，日本網友也不甩狠嗆「日本和台灣是朋友」。

吳江浩昨（18日）在X平台發文聲稱，「日本首相高市早苗的錯誤言論，持續引發台灣社會的不滿和批評。」他先是指出前總統馬英九批評，「高市早苗的言論損害了台灣人民的利益。台灣問題不應由外國幹預，而應透過大陸與台灣的直接對話解決」，再引用國民黨前主席洪秀柱的評論，「高市早苗的言論不僅具有挑釁性，而且將台灣推向危險的境地，暴露出日本軍國主義的殘餘尚未被徹底根除。日本有著殖民壓迫台灣、屠殺台灣人民的歷史，以及台灣『慰安婦』的歷史傷痛。」

中國駐日大使轉PO「這2人」：台灣人都反對高市早苗！日網秒看穿：台日友好

中國駐日大使吳江浩引用馬英九、洪秀柱的言論。（圖／翻攝「@AmbWuJianghao」X）

把台灣部分政治人物搬出來後，吳江浩似乎還覺得不夠，接著聲稱高市早苗的「錯誤言論」連日本人也不滿，在國際也遭質疑和批評。吳江浩今（19日）再發文指出，高市首相曾出席在中國慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC），並會見了中國領導人習近平，「當時高市首相明確表態，在台灣問題上，日本將堅持1972年日中聯合聲明中的立場。但回國後就露骨違反承諾，拒絕不撤回錯誤言論。如此何以取信於鄰？」

中國駐日大使轉PO「這2人」：台灣人都反對高市早苗！日網秒看穿：台日友好

吳江浩接連發文砲轟高市早苗。（圖／翻攝「@AmbWuJianghao」X）

然而吳江浩這番言論馬上被打臉，許多台灣網友直接現身開嗆，「沒有喔，馬英九洪秀柱無法代表台灣社會喔」、「抱歉，馬英九在台灣的支持度只有9%」、「我是台灣人，我支持高市！你們這麼愛聽國民黨，其實可以回收回中國去，讓黨教育他們，別來煩我們台灣人」、「我作為一個台灣人，真心感謝日本相挺，台日友好」。日本網友更是PO出高市早苗、我國總統賴清德的合照，表示「日台友誼很牢固」、「『台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分』完全是中國的主張，日本並不承認這一點」。

中國駐日大使轉PO「這2人」：台灣人都反對高市早苗！日網秒看穿：台日友好

有網友曬出高市早苗（左）和賴清德（右）合照，強調台日友好。（資料照／取自Flickr；作者總統府）





