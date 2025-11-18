中國駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」 日網灌爆：台灣和日本是朋友

國際中心／林昀萱報導

日本首相高市早苗「台灣有事論」引起中國強烈反彈。（圖／翻攝自高市早苗臉書）

日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈。不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本，雙方關係緊張。中國駐日大使吳江浩還社群平台分享過去前總統馬英九、國民黨前主席洪秀柱等人言論表示「台灣人都會站出來反對高市早苗」，遭到日本網友留言灌爆！

吳江浩18日在社群平台X發文表示，高市早苗的「錯誤言論」持續引發台灣社會不滿和批評，指出國民黨前主席馬英九說：「高市早苗的言論損害了台灣人民的利益。台灣問題不應涉及外國勢力，而應透過大陸與台灣的直接對話來解決。」洪秀柱也說：「高市的言論不僅是挑釁，更是將台灣推向危險的邊緣，顯示日本軍國主義殘餘勢力尚未徹底清除。日本有殖民台灣、壓迫台灣、屠殺台灣人民的歷史，也有台灣慰安婦歷史，這是嚴重的問題。」另外，吳江浩也分享台灣雜誌《觀察》創辦人紀欣言論：「在日本殖民統治的時代，台灣人民反抗日本的行動從來沒停過，只是以不同方式持續進行而已。現在，任何有正義感的台灣人，都會站出來反對高市早苗這種惡質的言論。」

中國駐日大使吳江浩發言遭日本、台灣網友湧入灌爆。（圖／翻攝自X）

這則貼文引起熱議，累計至今已有近7萬次瀏覽，許多日本網友留言痛斥：「你們到底有什麼資格代表台灣人發言？」「如果真是這樣，你們就應該發表聲明，明確表示『武力入侵台灣絕對不可能』。習近平關於『武力統一』的荒謬言論才是問題的根源」、「你們到底在慌什麼？日本不過是在國會裡討論安全保障而已。『存立危機事態』只是日本的國內法律，與貴方的敘事毫無關係，反應得越激烈，倒越像是被說中了」、「台灣就是台灣！台灣和日本是朋友！」

也有許多台灣人發聲澄清：「馬英九洪秀柱無法代表台灣社會喔」、「馬英九是被多數台灣人唾棄的媚中政客，代表不了台灣民意。我台灣人，我支持堅守日本國家利益、捍衛日本疆域的高市首相」、「中國成立於1949年，台灣成立於1912年。難道中國是台灣的一部分嗎？順便一提，中國和日本並沒有參與第二次世界大戰。請停止篡改歷史」、「那麼愛拿國民黨的話來代表全台灣，要不你們把他們都接回中國如何？我們還可以贈送民眾黨」、「我是台灣人，我喜歡日本也喜歡高市早苗」、「拿這些沒人在乎的言論來代表台灣人，真的有夠可悲，超級好笑。」

