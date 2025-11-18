中國駐日大使稱「台灣社會不滿高市」 舉馬英九、洪秀柱言論為例

國民黨前總統馬英九（左）、前黨主席洪秀柱（右）。（資料畫面）

日本首相高市早苗月初在國會表態「台灣有事」論，引來中方接連跳腳抗議，不僅中國駐大阪總領事薛劍癲狂發文揚言「斬首」，中共解放軍還在黃海進行實彈射擊，從原定3天加碼為8天，今（18日）中國駐日大使吳江浩則在社群X聲稱，台灣社會不滿高市早苗言論，並舉國民黨前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱的發言為例。

吳江浩今（18日）透過社群平台X發文，指稱「高市早苗的錯誤言論，在台灣社會引發不滿與批評聲浪」，並以馬英九為例轉述其言論稱：「高市首相的發言傷害台灣民眾的利益，台灣問題不應該讓外國勢力介入，應該由台灣與大陸雙方透過直接對話來解決」。

另外吳江浩還提到日前獨排眾議前往中共九三閱兵的前國民黨主席洪秀柱，並轉述洪的看法：「高市首相這種說法不只是挑釁，更把台灣推到危險邊緣」，連過去日本殖民台灣歷史都挖出，「暴露出日本軍國主義餘毒未除的本質」，認為日本無權對台海問題指指點點。

面對中方持續加大力道施壓，從實彈軍演、到呼籲公民避免前往日本，日本經濟安全保障大臣小野田紀美今（18日）天表示，「面對只要不滿就會採取經濟手段威嚇的國家，過度依賴是一種風險」，她認為，應該思考如何降低風險邊推動經濟，應避免對於特定國家過度依賴，面對記者追問中國反應是否太過分，小野田則不予置評。





