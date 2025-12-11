中國駐日大使頻在日本到處點火 矢板明夫：戰狼前後矛盾令人警戒

中國駐日大使吳江浩。 圖：翻攝自Ｘ（資料照）

[Newtalk新聞] 中日關係因為「台灣有事」言論而引發緊張。印太戰略智庫執行長矢板明夫昨（10）日指出，繼先前中國駐大阪總領事薛劍放話斬首日相後，中國駐日大使吳江浩近期更是在社群上開罵日本政府及政治人物。他質疑，這不但會加深日本民眾反感，也讓人懷疑「中國是不是已經連基本外交禮節都不在乎？」他還諷刺中國戰狼，一會兒罵日本，一會兒又求日本企業不要撤資，這種前後矛盾，只會讓人更警戒。

矢板明夫在臉書發文指出，中國駐大阪總領事薛劍之前在X上放話，要把高市早苗首相斬首。結果引起了眾怒、被日本社會罵到翻過去。他沉寂了好一陣子，最近雖然重新出現，但乖得不得了，只敢轉貼別人的文章、特別是中國駐日大使吳江浩的文章，完全沒有當初那副戰狼的氣勢。看起來不像外交官，更像被主管訓了之後乖乖回來打卡的職員。

廣告 廣告

矢板明夫質疑，相反地，真正活躍起來的是駐日大使吳江浩。他這陣子在X上幾乎天天開罵，罵高市、罵日本政府，最近甚至連麻生太郎前首相都罵成「某位日本政客」。這種語氣在日本被視為明顯的降格羞辱。吳江浩以為自己在「鬥爭」，但日本網友的留言很快就把他打回原形。

他說，有網友寫：「你是大使還是酸民？」也有人說「這種態度只會讓日本更討厭中國。」更狠的留言是：「謝謝你每天提醒我們，日中關係為什麼無法改善。」還有人乾脆一句話：「果然還是該跟這個國家保持距離。」

矢板明夫批評，吳江浩不僅在X上開罵，還在人民日報寫長文，說日本「誤判形勢」、「撞南牆」。問題是，他越罵，日本民眾越覺得反感，甚至開始懷疑「中國是不是已經連基本外交禮節都不在乎？」這種負面觀感，比任何政策聲明都更具殺傷力。

他提到，更諷刺的是，中國一邊要日本企業留下來投資，一邊派出滿嘴火藥味的大使在日本社群平台上到處點火。台灣人都看得懂：這根本不是外交，是發洩情緒。若中國真的想改善國際形象，不可能不知道大使的每一句話都在傷害自己。

矢板明夫直言，戰狼外交最大的問題不是兇，而是「無策略」。一下喊斬首，一下喊和平；一會兒罵日本，一會兒又求日本企業不要撤資——這種前後矛盾，只會讓人更警戒。

他指出，在日本，吳江浩已經成功做到一件事：讓日本社會比過去更不信任中國。而在台灣，我們更應該看懂這一點：真正危險的不是戰狼的叫聲，而是這個政權已經分不清外交與鬧事的差別了。台灣政府應該吸取日本的教訓，這種流氓政府，最好還是少打交道的為好。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「文化存在於快門的當下」 2025國家攝影文化中心典藏展開幕

AIT再出招！挺台審查1.25兆國防特別條例 谷立言：期待回答立委問題