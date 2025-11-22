中國駐日大使館稱「釣魚臺屬中國」 引爆日本輿論反彈
日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的表態，引發中國強烈反應。中國除提醒公民勿赴日旅遊外，也陸續採取停止部分水產進口等措施。
不過事態進一步升溫，中國駐日本大使館昨（21）日在官方 X 平台發文宣稱釣魚臺及其附屬島嶼為中國固有領土，並強調中國海警船在「自家領海」巡航執法「正當合法」，內容發布後立即在日本網路社群掀起強烈反彈。
中國駐日大使館貼文以簡體中文與日文同步發布，聲稱釣魚島及其附屬島嶼屬於中國，強調無論外界如何評論，都無法改變該地區主權屬於中國的立場，並表示中國將持續維護自身領土主權。貼文同時稱中國海警在相關海域的活動「天經地義」。
這則貼文曝光後，迅速引來大量日本網友批評，留言包括：「謊言重複一百遍就成真理？」「不，那根本不是你們的固有領土，請回去補歷史」「大使館發這種內容太離譜」「這已經跨線了」等。
也有人質疑中國外交策略，諷刺「中國外交官都是傻子嗎」。部分網友則以尖閣諸島為例指出，「真正的領土主張現形了，最終目標果然還是尖閣和沖繩周邊海域吧」。
另有網友更加直白，批評中國此舉不僅無助其欲影響日本國內對高市早苗的觀感，反而讓原本不支持高市的人也感到不安，並質疑「特地用日文發文，到底意圖是什麼？」貼文目前仍引發持續討論，反映日中關係在近期政治情勢下更加緊張。
高市挺台惹怒中國！早稻田教授揭「唯一解法」：若開戰日本必敗
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，不僅呼籲中國公民勿赴日旅遊，更祭出禁止水產進口等措施。對此，曾在富士電視台「真的假的!?TV」節目擔任評論員的日本知名生物學者、早稻田大學名譽教授池田清彥認為，日本一旦與中國開戰「必敗無疑」，且停止對中貿易也會讓日本陷入嚴重困境，因此日本政府現在唯一的解決方法，就是以堅韌態度持續進行協商談判。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中國駐日使館引《聯合國憲章》敵國條款 疑暗指有權直接對日動武
中國駐日本大使館21日在X分別以日文、中文發文表示，《聯合國憲章》專門設立敵國條款，規定德意日等法西斯或軍國國家的任何一國有再次實施侵略政策的任何步驟，中法蘇英美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。不僅如此，中國駐日本大使館更在貼文中...CTWANT ・ 6 小時前
不只改機票！中國郵輪急改行程赴南韓 陸旅行社爆：誰去日本誰賣國
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，不僅呼籲中國公民勿赴日旅遊，更祭出禁止水產進口等措施，而中國國際航空也宣布從11月底到明年3月期間，減少往返日本的航班。不僅如此，中國多家郵輪業者調整行程，取消停靠日本港口，並將行程重點改至南韓，中國一間旅行社創辦人就形容，「現在的感覺是，誰還敢去日本，誰就是『賣國賊』。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
高市早苗挺台後惹禍上身？邱毅點名「這位大老闆」也切割：日本這回虧大了
日本首相高市早苗在國會提出「台灣有事」答詢言論，引發中國強烈反彈，北京隨即採取一系列報復措施，包括抵制赴日旅遊與暫停進口日本水產品。對此，前立委邱毅直言，「高市把路走絕了」，並預測，不久後，要求她下台道歉的聲音將會出現。邱毅質疑高市早苗未與美日高層先商量邱毅今（21）日在臉書發文表示，日本好多媒體為高市開脫，說她不懂法律，在議員岡田克也逼問下講錯了。高市是......風傳媒 ・ 18 小時前
「台灣有事論」引爆中日危機！女星要高市早苗說明挨轟：多讀點書
校事會議濫訴將終結？鄭英耀：修法過濾機制 匿名投訴不受理
「校事會議」制度衍生校園出現濫訴，引起老師們怨聲載道、批評不斷，教育部長鄭英耀履行年底前完成修法承諾，教育部已在21日發布修法預告，當中包含增訂行為人、被害人接受訪談時，得請學校教師、家長或其他校內外人員擔任輔佐人等作法。鄭英耀於今（22）日受訪時強調，修法重點之一在於設置過濾機制，確定校事會議只有處理不適任教師，且不具名、無事證等投訴，明定不處置。中時新聞網 ・ 1 小時前
美海軍作戰部長直接挑明! 美同意助韓製核潛艦 條件是：加入全球戰力抗中
[Newtalk新聞] 美國日前同意推動韓國建造核動力潛艦後，引起國際熱議。中國時事評論員吳學蘭指出，美國此舉看似滿足了韓國需求，但實際上更像是向李在明政府下達「任務」，希望韓國將未來的核潛艦直接納入美國在印太的戰略布局，用以牽制中國海軍。 上（10）月韓國總統李在明與美國總統川普會晤時提到，希望美國能釋出核燃料，協助韓國打造具備核動力的潛艦。美國這週正式拍板，在 14 日敲定的「聯合情況說明書」中寫明，美國支持韓國推進核潛艦建造。美國海軍作戰部長考德爾更直白點名，韓國應把這些潛艦投入「對抗中國海軍」，甚至強調韓國「有責任」在全球部署艦隊，從區域性海軍轉型為全球性軍力。 美國這週正式拍板，支持韓國推進核潛艦建造。圖為美國海象級攻擊核潛艦。 圖：翻攝自 騰訊新聞@海事先鋒 吳學蘭分析，美國的話外之音相當清楚：透過核潛艦將韓國安上美國印太戰略的一顆關鍵棋子，一方面補上美軍在區域布署的成本壓力，一方面讓韓國與未來的澳洲核潛艦形成南北呼應，強化美國的海上島鏈。 據文章引述消息指出，此前美國僅與英國、澳洲分享核潛艦推進技術，如今若連韓國也納入同一層級分享，韓國對美的戰略依附勢必更深。吳學蘭提到，新頭殼 ・ 23 小時前
川普要烏克蘭一週內同意和平計畫 普丁：若拒絕將擴大軍事行動
綜合外媒報導，這項和平計畫的內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區的所有控制權給俄羅斯，並將烏軍規模限制在60萬人以下，同時禁止烏克蘭加入北約等。白宮要求烏克蘭在11月27日前批准這項28點計畫，否則將失去美國對其的戰爭援助。川普也直言，讓烏克蘭在感恩節前達...CTWANT ・ 5 小時前
日本竟出現「台灣將我們拖入戰爭」輿論？她驚喊：境外勢力在操作
即時中心／高睿鴻報導即便才剛上任，日本新首相高市早苗就多次因台灣議題，不惜與中國正面槓上；她大力挺台的論述，更是徹底觸怒中方，讓後者連連祭出制裁措施、試圖擾亂日本的旅遊、食品產業等。眼見日本也遭到欺侮，越來越多台灣人開始出面發聲、盼能大力給其支援；不過，時事評論員吳靜怡今（22）也警示，境外勢力同樣已開始行動、正在對台日散播大量分化、製造不信任與矛盾、甚至削弱台日互挺的言論！民視 ・ 1 小時前
賴清德吃壽司挺日本 登上日本地鐵、各大外媒
日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發中國強烈反彈，北京迅速採取一系列報復措施，包括抵制赴日旅遊，以及再次暫停從日本進口水產品等。總統賴清德昨天在社群平台發文貼出吃壽司及日本水產品的照片，引起各國媒體關注，日本地鐵上也出現共同社報導賴清德吃壽司的新聞與照片，還登上日本NHK、美國CBS、路透社等國際媒體。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
黃國昌：有信心北市議員4+2全壘打 北市長選舉國民黨有誠意合作
中國國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌19日會面，雙方宣示「以行動顧台灣」。外界關注民眾黨2026台北市布局，黃國昌今天表示，他對現任議員連任充滿信心，相信在北市議會「4+2」全壘打，是絕對可達成的目標；至於台北市長選舉，與國民黨合作，雙方都有相當高誠意。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 34 分鐘前
高市早苗「台灣有事」言論惹中反彈 今再強調「政府立場一貫」
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，北京迅速採取一連串措施，包含抵制赴日旅遊、暫停從日本進口水產品等。高市早苗今天表示，「上個月底我與習主席（中國國家主席習近平）確認要推動戰略互惠關係，以及構築建設性、穩定的雙邊關係，這個大方向沒有改變」，政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變。中國外交部則對此回應，高市早苗應立即收回錯誤言論，切實把對中承諾體現在實際行動上。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
怨輝達成AI泡沫指標！黃仁勳：做不好被批評、做太好被質疑
中日關係惡化影響擴大 中國日料店業者歎「大量訂位遭取消」
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引起中國不滿，北京迅速採取一連串措施，包含抵制赴日旅遊、暫停從日本進口水產品等，中日關係緊張造成的影響層面持續擴大。在北京與上海經營日本料理店的部分業者都表示，出現餐廳訂位被大量取消的情況，且無法採購、供應日本魚類。中國外交部發言人日前表示，目前形勢下，即便開放進口，日本水產品也不會有市場。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
南海專家：中國海軍非獨霸 若多線開戰將分身乏術
（中央社記者曾婷瑄河內22日專電）本月3場國際南海會議輪番登場，全球聚焦。海事安全專家布蘭丁向中央社分析，越南南海造陸本質為防禦中國，與具攻擊性的擴張大不同。他認為，中國解放軍海軍看似具壓倒性優勢，實則分身乏術，無法應付多線開戰。中央社 ・ 5 小時前
中製卸妝膏、綠藤生機護唇油檢出蘇丹紅 問題原料流向14家業者
「蘇丹紅」危機再起，食藥署今天(21日)傍晚公布中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」與國內綠藤生物科技公司「專心護唇油-莓紅版」驗出工業用色素「蘇丹4號」，問題原料來自新加坡康博公司，已流向國內14家業者，食藥署正全面追查，要求相關業者在24小時內完成清查，確認安全前不得上架販售。 去年初台灣爆發「蘇丹紅」食安危機，現在化妝品內也驗出含致癌性的工業用色素「蘇丹紅」。 食藥署21日表示，食藥署持續監控國際風險訊息，於10月底截獲中國製化粧品使用新加坡化妝品原料公司康博(Campo Research Pte. Ltd.)所生產疑似含禁用色素「蘇丹4號」原料事件，便立即於11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源並加強自主管理，且同步針對國內網路平台所販售疑似中國問題產品進行抽驗，結果於11月17日檢出中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」(批號：B5A1431)含有「蘇丹4號」(CI 26105)1.3ppm，食藥署已立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐妮有限公司移請所轄衛生局裁處。 食藥署另於11月12日接獲綠藤生物科技公司主動通報，其產品「中央廣播電台 ・ 19 小時前
中日關係緊張、北京日料店大量預約取消 老闆嘆「可能經營不下去了」
日本首相高市早苗月初關於「台灣有事」的發言，引發中國強烈，展開一連串抵制行動，包括要求國人取消赴日旅遊、禁止日本水產品進口等。最新報導指出，北京的日本料理餐廳出現大量預約被取消的情形，店家大嘆「可能無法繼續經營下去」。太報 ・ 18 小時前