中國駐日大使館稱「釣魚臺屬中國」 引爆日本輿論反彈

日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的表態，引發中國強烈反應。中國除提醒公民勿赴日旅遊外，也陸續採取停止部分水產進口等措施。

不過事態進一步升溫，中國駐日本大使館昨（21）日在官方 X 平台發文宣稱釣魚臺及其附屬島嶼為中國固有領土，並強調中國海警船在「自家領海」巡航執法「正當合法」，內容發布後立即在日本網路社群掀起強烈反彈。

中國駐日大使館貼文以簡體中文與日文同步發布，聲稱釣魚島及其附屬島嶼屬於中國，強調無論外界如何評論，都無法改變該地區主權屬於中國的立場，並表示中國將持續維護自身領土主權。貼文同時稱中國海警在相關海域的活動「天經地義」。

這則貼文曝光後，迅速引來大量日本網友批評，留言包括：「謊言重複一百遍就成真理？」「不，那根本不是你們的固有領土，請回去補歷史」「大使館發這種內容太離譜」「這已經跨線了」等。

也有人質疑中國外交策略，諷刺「中國外交官都是傻子嗎」。部分網友則以尖閣諸島為例指出，「真正的領土主張現形了，最終目標果然還是尖閣和沖繩周邊海域吧」。

另有網友更加直白，批評中國此舉不僅無助其欲影響日本國內對高市早苗的觀感，反而讓原本不支持高市的人也感到不安，並質疑「特地用日文發文，到底意圖是什麼？」貼文目前仍引發持續討論，反映日中關係在近期政治情勢下更加緊張。

