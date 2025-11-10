中國駐日領事薛劍嗆斬高市 引日本強烈不滿

日本首相高市早苗。(高市早苗X)

日本首相高市早苗近日在眾議院答詢時表示，若「台灣有事」並伴隨對方使用武力，可能構成日本安全保障法制中的「存亡危機事態」，日本屆時可行使集體自衛權。





她指出，實際是否構成此事態，仍須視情勢與政府綜合判斷，但若中國對台動武或以戰艦封鎖台灣海峽，日本恐認定為「存亡危機」，自衛隊可採取行動。





高市強調，若台海局勢進入嚴峻階段，政府必須假設最壞情況並提前準備。她也說，若僅是民船阻礙通行不至於構成危機，但若出現戰爭狀態下的海上封鎖或無人機行動，就可能改變判定。此番言論被視為日本對台海安全立場的重大轉變，意味一旦衝突升高，日本可能直接介入。

廣告 廣告





不過，高市的發言引起中國強烈反彈。中國駐大阪總領事薛劍8日在社群平台X轉發相關報導，語帶威脅稱「那種骯髒的頭顱應該毫不猶豫斬掉」，被外界視為對日本首相的「斬首威脅」。貼文引發日本輿論譁然，批評此為殺人預告，嚴重違反外交禮節。





日本政府10日證實，已就此向中方提出強烈抗議，多名國會議員要求將薛劍列為「不受歡迎人物」，並依《維也納外交關係公約》驅逐出境。事件持續延燒，中日外交關係再陷緊張。



集體自衛權：是國際法上，是指一個國家在與其關係密切的盟國遭受他國武力攻擊時，即使自身並未受到直接攻擊，也有權行使武力進行干預和阻止的權利。