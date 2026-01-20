中國駐柬埔寨使館外大排長龍 傳大批公民逃離詐騙園區後求助
柬埔寨近日號稱取締多個詐騙園區，當地媒體報導，有許多從柬埔寨園區脫身的中國公民近日湧往中國駐柬埔寨使館求助，大排長龍。中國外交部已間接證實情況，稱正與柬埔寨保持溝通協調。
《柬中時報》報導，許多自詐騙園區脫身的中國公民在中國駐柬使館外排隊，部分人是因護照被扣，盼在春節前補領護照。
中國外交部發言人郭嘉昆19日被問及相關問題時，間接證實情況，稱中國使館正與柬方保持溝通協調，進行相關工作。
香港《星島日報》報導，中國駐金邊大使館門外，自上週五（1/17）起已有人大排長龍，本週一（1/19）更有數百人排成兩條隊伍，大多神色疲憊。由於身上沒有護照，只能赴大使館辦理回國證明或旅行證，尋找合法回家的途徑。
柬埔寨新聞網站《Cambojanews》引述多名排隊的中國人表示，他們是從西哈努克市（又稱西港市）的詐騙園區離開，想在春節前回國，因此赴使館求助。
但使館的保全人員則宣稱排隊者只有少數是詐騙集團成員，其餘都是要申請旅遊簽證。
中國當局近期和緬甸、柬埔寨、泰國展開嚴打詐騙行動，緬北四大家族、KK園區等已被取締。「電詐之王」陳志、「皇樂園區」老闆黃繼茂也在柬埔寨被捕。
不過非政府組織「馬來西亞國際人道主義組織」（MHO）上週指出，柬埔寨邊境出現新的大型詐騙園區，初步估算規模約為「KK園區」的五分之二，位置隱蔽，圍牆高聳，戒備森嚴如監獄，且應已實際投入運作。
