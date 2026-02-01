中國駐澳大使肖千嗆「不喜歡統一可離台」 王定宇酸：肖人練痟話

民進黨立委王定宇直言，肖千的發言就是「肖人練肖話」。資料照，李政龍攝



中國駐澳洲大使肖千近日在一場公開談話談及台海局勢，直言「不喜歡統一的可以離開台灣」。民進黨立委王定宇今日（2/1）大酸，肖千所言所行符合其名，是「肖人練痟話」（台語），對國際上來講，就是鬧笑話而已，對台灣人則反而是一個提醒，讓這樣的國家統治，台灣人要嘛被消失，要嘛就被趕走，呼籲大家要努力保護自由民主的台灣，免得國民、後代子孫淪為肖千這副德性。

中國駐澳洲大使肖千上月28日在坎培拉舉辦的新年媒體吹風會上，針對澳洲外交貿易部（DFAT）近期對中共去年底為台軍演發布的聲明進行回應，除了重申「台灣是中國的一個省」，還撂話要拒絕成為中國公民、不認同自己是中國人的台灣民眾「離開這座島嶼」。

王定宇今日（2/1）對此表示，肖千真的是「肖人練痟話」，說台灣人不喜歡被中國併吞統一的可以離開台灣，這根本是在說瘋話，就連肖千自己想要來台灣觀光旅遊，也得向台灣政府申請簽證，「客觀的現實就是，台灣從來不是中國的一部分。」

王定宇表示，大家也曉得，中國外交戰狼或中國外交部，現在若表現得不夠狠、不夠瘋，很怕被中國領導人習近平落馬，或是「被消失」，那肖千在國外演戰狼，是演給國內的獨裁頭子習近平看的，一個外交官在別人國家的土地撒野、撂狠話。

王定宇表示，以前盧沙野在法國，現在肖千在澳洲，既不尊重別人國家當主人的內政跟法治，也不尊重中華民國台灣客觀存在的事實，只會演出一副凶狠的模樣，嚇唬別人、討好自己的主子。

王定宇批評，肖千所言所行，剛好就符合他的名字「肖人練肖話」，毫無用處。對國際上來講，就是鬧笑話而已；對台灣人來說，反而是一個提醒，讓這樣的國家統治，台灣人不是被消失、就是被趕走，我們要努力保護自己自由、民主的國家，以免我們的國民、我們的子孫，以後淪落得像肖千這個德行。

