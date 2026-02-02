中國駐澳大使肖千狂言「不喜歡統一可離開台灣」王定宇反嗆：肖人練肖話！

王定宇直言，肖千所言所行根本是「肖人練肖話」，連肖千自己想要來台灣觀光旅遊，也得向台灣政府申請簽證，現實就是「台灣從來不是中國的一部分」。 圖：金大鈞／ 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中國駐澳洲大使肖千日前談及台海局勢時撂話，「不喜歡統一的可以離開台灣」，引爆台灣民眾怒火。對此，民進黨立委王定宇反擊，肖千所言所行根本是「肖人練肖話」（台語），連肖千自己想要來台灣觀光旅遊，也得向台灣政府申請簽證，現實就是「台灣從來不是中國的一部分」，其凶狠的模樣只是在嚇唬別人、討好自己的主子。

中國駐澳洲大使肖千28日在坎培拉舉行的新年媒體吹風會上，針對澳洲外交貿易部（DFAT）近期對中共去年底圍台軍演發布的聲明做出回應，肖千除了重申「台灣是中國的一個省」，還撂話要拒絕成為中國公民、不認同自己是中國人的台灣民眾「離開這座島嶼」。

對此，王定宇反嗆，肖千真的是「肖人講肖話！」，說台灣人不喜歡被中國併吞統一的，可以離開台灣，這根本是在「練肖話」！連肖千自己要來台灣都要申請簽證，客觀的現實就是，台灣從來不是中國的一部分。」

王定宇表示，大家也曉得，中國外交戰狼、中國外交部，現在表現得不夠狠、不夠瘋，很怕被中國國家主席習近平落馬或「被消失」，肖千在國外演戰狼，是演給國內的獨裁頭子習近平看的，一個外交官在別人國家的土地撒野、撂狠話。

他提及，以前盧沙野在法國，現在肖千在澳洲，既不尊重別人國家當主人的內政跟法治，也不尊重中華民國台灣客觀存在的事實，只會演出一副凶狠的模樣，嚇唬別人、討好自己的主子。

王定宇直言，肖千所言所行，剛好就是符合他的名字「肖人練肖話」，毫無用處。對國際來講，就是鬧笑話而已；對台灣人而言，反而是個提醒，讓這樣的國家統治，台灣人不是被消失，就是被趕走，他呼籲大家要努力保護自己自由民主的國家，以免國民、子孫以後淪落得像肖千這個德性。

