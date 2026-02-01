中國駐澳大使肖千狂言「不喜統一可離台」！王定宇嗆「肖人練肖話」

記者盧素梅／台北報導

中國駐澳洲大使肖千近日在一場公開談話提到台海局勢時，放話「不喜歡統一的可以離開台灣」，對此，民進黨立委王定宇今（1）日以「肖人練肖話」（台語）來回應。對國際上來講，就是鬧笑話而已；而對台灣人來說，反而是一個提醒，讓這樣的國家統治，台灣人要嘛就被消失，要嘛就被趕走。他強調，我們要努力保護自己自由民主的國家，以免我們的國民、我們的子孫，以後淪落得像蕭千這個德性。

肖千28日在坎培拉舉行的新年媒體吹風會上，針對澳洲外交貿易部（DFAT）近期對中共去年底圍台軍演發布的聲明做出回應，肖千除了重申「台灣是中國的一個省」，還撂話要拒絕成為中國公民、不認同自己的是中國人的台灣民眾「離開這座島嶼」。

對此，王定宇在臉書發文指出，中國駐澳洲大使蕭千，真的是「肖人練肖話」（台語），說台灣人不喜歡被中國併吞統一的，可以離開台灣。那這根本是在「練肖話」（台語），連蕭千你自己要來台灣都要申請簽證。客觀的現實就是，台灣從來不是中國的一部分。中國駐澳洲大使蕭千，你自己如果想要來台灣觀光旅遊，你也得向台灣政府申請簽證。

王定宇並指出，那沒想到中國外交戰狼，或者是他們的國防部，現在表現得不夠狠，表現得不夠瘋，很怕被習近平不是落馬就是「被消失」了。那蕭千在國外演戰狼，是演給國內的獨裁頭子習近平看的。一個外交官，在別人的國家土地上撒野、撂狠話，以前盧沙野在法國，現在蕭千在澳洲。既不尊重別人國家當主人的內政跟法治，也不尊重中華民國台灣客觀存在的事實，那只會演出一副兇狠的模樣，嚇唬別人，討好自己的主子。

王定宇批評，蕭千所言所行，剛好就是符合他的名字，「肖人練肖話」，毫無用處。對國際上來講，就是鬧笑話而已；而對台灣人來說，反而是一個提醒，讓這樣的國家統治，台灣人要嘛就被消失，要嘛就被趕走。我們要努力保護自己自由民主的國家，以免我們的國民、我們的子孫，以後淪落得像蕭千這個德性。

