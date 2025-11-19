中國駐聯合國代表批日「沒有資格要求成為安理會常任理事國」

中國駐聯合國代表傅聰11月18日在聯合國會議發言，痛批日本根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。翻攝新華社



日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，中日緊張關係不斷升高。中國駐聯合國代表傅聰18日在聯合國會議批評高市發言，並放話「根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。

中國官媒新華社報導，傅聰出席聯合國大會全體會議，審議安理會改革問題時表示，高市近期在國會發表的涉台言論錯誤，極為危險，極度干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神。

他說，這是對國際正義的挑釁，對戰後國際秩序的破壞，對國際關係基本準則的踐踏，公然背離了日本所做的走和平道路的基本承諾。這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。

針對傅聰的發言，日本駐合國代表回應表示：「一些代表團對日本發表毫無根據的評論，令人遺憾。二戰結束後，日本始終走和平主義道路，為世界和平與繁榮作出無數貢獻，包括12次擔任聯合國安理會非常任理事國。今後日本將繼續作為聯合國負責任的成員國，作出貢獻。」

傅聰在會議中表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。日本在二戰期間發動侵略戰爭，包括對台灣實施殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，為中國和亞洲受害國人民帶來深重災難。

他說，然而時至今日，日本國內仍有勢力不斷宣揚錯誤的二戰史觀，參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社、修改中小學歷史教科書、否認南京大屠殺和強徵「慰安婦」等罪惡史實，宣揚所謂「終戰」而非戰敗等歷史修正主義言論，妄圖歪曲、否認美化、侵略歷史和殖民統治。

傅聰強調，眾所周知，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

傅聰在第二輪發言中指出，第二次世界大戰勝利已經80年，二戰事實鐵證如山、不容否認，日本的戰爭和殖民罪行罄竹難書、不容翻案。日方任何辯解只能進一步證明，日本仍無法正視、反省侵略歷史。

他說，日本軍國主義歷史上曾多次以所謂「存亡危機」為藉口發動對外侵略，包括在1931年以行使「自衛權」為藉口發動九一八事變，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的世界人民帶來深重災難。如今，高市早苗再提「存亡危機事態」，究竟是何居心？是否要重蹈軍國主義覆轍？

砲火猛烈的傅聰指出，高市早苗也一貫主張廢除和平憲法中「放棄戰爭」條款。針對高市早苗如此惡劣表現，國際社會如何相信日方能恪守走和平之路的承諾？如何相信其能夠維護公道正義？如何相信其能承擔維護國際和平與安全的職責？

傅聰表示，中方正告日方，立即停止干涉中國內政，收回挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，否則由此產生的一切後果將由日方承擔。如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。中國將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。

