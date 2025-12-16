中國駐英大使約見英官員 就黎智英案提交涉

（中央社台北16日電）香港壹傳媒創辦人黎智英昨天被法院裁定違反國安法等3項罪名成立後，英國召見中國駐英大使，並以「最強烈措辭」傳達英方立場。中國駐英國大使鄭澤光也約見英國外交發展部高級官員，就英方評論黎智英案裁決提出嚴正交涉。

據中國駐英國大使館官網，中國駐英國大使鄭澤光15日約見英國外交發展部高級官員，就英方發表聲明妄評香港高等法院對黎智英案定罪裁決提出嚴正交涉，敦促英方擯棄殖民心態，立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子。

鄭澤光表示，英國外交大臣15日發表的聲明公然對黎智英案定罪裁決說三道四，詆毀抹黑香港國安法，這是對中國內政的粗暴干涉，是對法治精神的公然踐踏，嚴重違反國際關係基本準則。對此，中方堅決反對、予以強烈譴責。

鄭澤光表示，事實已充分證明，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的馬前卒，是「修例風波」的幕後推手。

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）15日在國會表示，外交部已依她指示召見中國駐英大使，並以「最強烈措辭」傳達英方立場。

古柏表示，港府對黎智英的起訴是出於政治動機，對此表達強烈譴責。她再次呼籲香港和北京當局釋放黎智英，並強調英國政府官員與中、港官員會晤時，曾多次就「黎智英案」提出關切，且一有機會就這麼做。（編輯:陳鎧妤/朱建陵）1141216