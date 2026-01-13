中國駐英巨型使館建案 地下208個祕密空間引疑慮

（中央社記者陳韻聿倫敦12日專電）中國擬在倫敦興建新使館，規模可能會是歐洲境內最大，引發使館恐成為間諜活動和跨境鎮壓巨型基地疑慮。英國媒體今天披露據稱未經遮蔽的設計圖，呈現使館建築群地下疑似將有多達208個秘密房間，引發議論。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天披露據稱是未經遮蔽、一刀未剪的使館設計圖，呈現使館建築地下不僅有多達208個面積各異的「秘密房間」，其中一個地下深度近3公尺的密室甚至極貼近連通倫敦金融城、傳輸周邊地區數百萬網路用戶數據的地下光纖電纜。

報導分析，這個密室預計裝設至少2套熱空氣抽出排放系統，這透露密室內可能將配置運作時會產生大量高溫、需要強力散熱的設備，例如用於間諜活動的電腦系統。

此外，設計圖顯示，中方規劃打掉重建地下密室的其中一面外牆，而這面外牆正好就緊鄰光纖電纜，距離僅短短1公尺餘。

根據報導，設計圖遭中方遮蔽的部分還包括備用發電機、新的電梯井、電力傳輸和通訊電纜，以及衛浴空間。報導推測，設置衛浴空間是為了讓官員必要時可在地面下長時間活動。設計圖另顯示秘密地道。

不過，報導提到，目前還沒有明確證據顯示使館內有秘密拘留監禁設施。

報導指出，中國新使館預定地周邊地下電纜網絡龐大，連接超過10個資料運算中心，屬於倫敦網際網路交換中心（LINX）的核心部分，且連接途經大西洋水域、通往美國的電纜。LINX也是全球規模最大的網際網路交換節點之一，攸關倫敦作為國際金融重鎮的運作。

英國薩里大學（University of Surrey）網路安全專家伍德華（Alan Woodward）指出，間諜活動不僅著眼於國家機密，經濟領域情資對外國情報單位也很重要。若他是中國人，眼見家門口有這麼多重要電纜，恐怕很難抵擋誘惑。

英國政府一名發言人告訴「每日電訊報」，國家安全是政府首要責任，中國使館建案審議過程一向有安全專家參與。

在野保守黨籍國會議員、主責安全事務的影子內政副大臣克恩斯（Alicia Kearns）表示，中國使館建案對英國的國家安全構成「顯著威脅」，一旦英方核准通過，將如同在英國的金融關鍵基礎設施心臟地帶，向中國親手奉上發動經濟戰的跳板。

克恩斯強調，目前還沒有人能說服她相信，中共的科技能力可在10年內成功被圍堵遏制，「更遑論5年內」。

英國政府預定本月20日以前對是否核准中國新使館建案作出裁決，首相施凱爾（Keir Starmer）則不排除本月下旬訪問中國，英國電視台「天空新聞網」（Sky News）近日援引企業界知情人士報導，英國政府官員已開始徵詢業界領袖組團隨施凱爾訪中的意願。

不過，部分業界人士懷疑，若英方不批准中國的倫敦使館建案，施凱爾恐難以成行。

施凱爾去年7月領導工黨在國會大選勝出、贏得政權後，8月曾與中國國家主席習近平通話，期間習近平曾提及中國駐英新使館建案問題。中方之後多次批評英方遲未能核准建案，英國政府則表示，仍有安全考量需解決。

使館預定地鄰近多條地下電纜和電信設施，部分人士質疑敏感資訊恐因此遭中方竊聽、攔截，特別是因為使館預定地鄰近倫敦金融城。

此外，中方送交英國政府審議的使館設計圖有數處遭塗灰遮蔽，但中方以「安全考量」為由，拒絕進一步說明被遮蔽空間的用途和配置，更添外界疑慮。

不過，在「軍情六處」（MI6）等英國情報機關首長與專家陸續對外表示「安全風險可控」後，中國巨型使館建案獲英方核准實施的機率不低。已有對建案不滿的民眾和政治倡議組織號召17日再度於使館預定地周邊集結，向英、中政府抗議。（編輯：謝怡璇）1150113