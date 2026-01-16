中國駐英「超級使館案」傳20日批准 施凱爾面臨美中外交平衡考驗
2018年，中國斥資2.55億英鎊（約108億新台幣）購入倫敦皇家鑄幣廠舊址，計畫將它改建為大型使館，以彰顯北京作為全球大國的外交實力。然而，這個計畫多年來遭遇英國地方政府及安全部門的阻礙，外界擔憂它可能成為中國的間諜據點，也牽動美英中三方角力。
彭博新聞報導，2018年春天的1個午後，中國駐英國大使劉曉明在倫敦皇家鑄幣廠（Royal Mint Court，RMC）外舉行小型儀式，慶祝北京斥資2.55億英鎊（約108億新台幣）購入這棟地標建築。劉曉明甚至玩起了建築縮寫的文字遊戲，宣稱RMC現在有了新的意義：「中國正統紀念碑」（The Right Monument of China）。
它的象徵意味十分明顯：北京正藉由把這座曾鑄造英鎊的建築改建為大型使館，來宣告中國已成為全球大國。在英國帝國時期，英鎊是讓中國陷入「百年屈辱」的全球儲備貨幣。自2012年上台以來，中國國家主席習近平便致力於向世界展示，北京不再會被外國勢力任意壓制。
不過，在7年過去、5任英國首相之後，現任首相施凱爾（Keir Starmer）政府仍就這棟位於五眼聯盟核心國家心臟地帶的歷史建築，能否作為中國外交實力象徵展開激烈爭論。外界擔憂這座建築可能成為間諜活動中心。英國政府對該使館的最終決定將於20日公布，而施凱爾本月訪問北京的行程，也將取決於此案結果。
與英國駐北京使館重建案綁定
中國方面加大壓力，把英國在北京的破舊使館進行1億英鎊重建的申請，與倫敦新使館的審批綁定在一起。知情人士表示，中方希望在敲定這兩個項目後，才安排英國領導人近8年來首次訪中。中國外交部先前警告，若提案被拒，將有「後果」。
前英國外交官、現任資深分析師帕頓（Charlie Parton）指出：「這關乎象徵和聲望。如果你是1個大國、重要的國家，你自然希望擁有1座大而重要的使館。」帕頓表示，英國駐北京使館原址建於20世紀中期，但現在「已不適合工作，須要全面重建」。
英國商務大臣凱爾（Peter Kyle）去年9月曾要求北京「允許英國擁有符合時代需求的設施」，外交部也將舊使館形容為「過時且不適合」管理與中國這樣對全球利益至關重要國家的外交關係。
新設施面積是現有使館10倍
根據洛伊研究所（Lowy Institute for International Policy）2024年的《全球外交指數》，中國擁有全球最廣泛的外交網路，它的使館數量甚至超過美國。
中國的第1個外交機構即設立於倫敦，當時，清政府派遣特使向維多利亞女王致歉，以回應在中國遇害的英國外交官。中國現有的駐倫敦使館位於波特蘭廣場49號（49 Portland Place），在1870年代末期建成，但近年來，頻頻成為抗議中國在人權問題上行為的焦點，涉及香港和西藏議題。
前駐布魯塞爾的中國外交官王義偉指出，中國駐倫敦使館的現址「擁擠且不安全」，新設施可容納數位和金融領域專業人員，它的樓面面積幾乎是現有使館的10倍。
前美國外交官、現歐亞集團資深分析師陳杰瑞（Jeremy Chan）指出：「中國更加重視它駐在那些被視為全球重要國家的使館。作為聯合國安理會常任理事國，英國即便巔峰期可能已過，仍是中國在地緣政治上的重要國家之一。」
要求中國投資須符合更高標準
經過多年的尋覓，中國於2018年完成對倫敦皇家鑄幣廠（RMC）舊址的購置，正值英中雙邊關係的所謂「黃金時代」尾聲。當時，在香港被收緊管治前，中國企業在倫敦城大量購地。RMC交易完成的幾個月後，復星國際子公司便以4500萬英鎊，購入距離英格蘭銀行只有幾步之遙的皇家交易所（Royal Exchange）。
劉曉明當時表示，這座大使館群將完美體現中國「在全球的角色與影響力」，它的規模將超過美國在倫敦西南部的「九榆樹區」（Nine Elms）新開的使館。
然而，從那時候之起，中國的規劃申請遭遇多重阻礙，包括2022年塔霍姆茨議會以安全考量，首次駁回中國的申請。雖然施凱爾希望緩和對中國的關係，但部分西敏寺人士仍要求中國資本投資關鍵領域時，必須符合更高的審查標準。
新使館恐讓光纖電纜有間諜風險
這件事也涉及美中競爭。《泰晤士報》報導，白宮曾警告西敏寺，這座使館可能讓中國接觸連接倫敦金融城與金絲雀碼頭的光纖電纜，存在間諜風險。
王義偉指出，英國政府目前處境尷尬。施凱爾既希望改善對華關係，又無法忽視美國和五眼聯盟。這將考驗他的外交平衡能力。
《每日電訊報》本週報導稱，這座使館的地下室將設置於光纖電纜旁，存在間諜風險。不過，英國安全部門官員對中國努力解決安全疑慮表示滿意。中國外交部則駁斥這些間諜指控為「純屬捏造」。帕頓認為，中國間諜行動不太可能從如此明顯的基地進行。
英國前駐北京大使館官員、現任倫敦國王學院劉氏中國研究所主任布朗（Kerry Brown）表示，多數英國人支持務實合理的對中國關係，而非持續對抗和爭吵。既然英國安全部門已明確表示不認為這是重大安全問題，那拒絕的唯一理由將是政治，而這勢必對英國帶來成本。
