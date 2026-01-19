中國駐英「超級使館」傳20日批准 軍情五處暗自竊喜的背後盤算
中國計畫在英國倫敦興建「超級使館」，外界普遍預計將在20日獲得英國首相施凱爾批准。相較於英國政界與輿論相當憂心這成為中國新的間諜與干預樞紐，英國軍情五處反而樂見其成。一名英國軍情六處前官員透露，中國駐倫敦辦公室由原本分散7處集中在同一地點，更方便英國防範潛在國安風險。
英國衛報報導，中國2018年斥資2.55億英鎊（約108億新台幣）購入倫敦皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址，計畫將它改建為大型「超級使館」，規模可能會是歐洲境內最大。雖然許多國會議員都反對該申請案，認為中國此舉可能危及英國國安，但外界預期，此案有望在20日前獲得英國首相施凱爾（Keir Starmer）的批准。一旦開綠燈，將有助於在施凱爾預計在1月底訪問中國前，先緩和雙邊關係，但官員強調，整個規劃審查過程並未受到任何政治因素介入。
英國「每日電訊報」日前掌握未經刪減的資料，這座備受爭議的超級使館，除了地面可見的廣闊面積和建築群外，地下是由208個密房組成的複雜網絡，其中一間密室更離英國關鍵的通訊光纖電纜僅約1公尺左右，專家憂北京將進行「電纜竊聽」從事間諜和情報蒐集活動。
軍情五處樂見中國「超級使館」 情報前官員：反而便於英國監控
雖然各界對中國計畫興建「超級使館」提出各種質疑，但英國衛報報導指出，情報與反間諜圈內部私下卻抱持不同看法，認為外界對這項開發案的擔憂被誇大，而且抓錯了重點。
英國國內安全機構「軍情五處」（MI5）其實私下樂見於，中國把分散在各地的7個外交據點整合成1個；但更重要的論點在於，隨著現代科技的發展，以及中國威脅型態的改變，正如一名前英國情報官員所說的，「使館的相關性（relevant）正愈來愈低」。
長期以來，間諜一直偽裝成官員或貿易使節，在外交據點活動。若如外界預期，中國將在「超級使館」中聘用200多名員工，預料這些人全都是中國籍，當中包含少數來自中國的國家安全部門和軍事情報部門的未公開官員，就像現在位於牛津圓環以北、波特蘭坊（Portland Place）的較小使館一樣。一名英國軍情六處（MI6）前官員指出，「這些人將扮演『雷達』的角色，鎖定有價值的接觸對象，建立人脈。」而這些全都是常規的情報任務。
但這名前官員認為，他們任何一個人要從事「嚴肅的間諜活動」並不容易，因為使館本身就是「高度吸引注意力與監控的地方」。官員們認為，將所有設施集中在單一地點，反而更方便英國軍情五處（MI5）在必要時，監看中國官員在英國境內的活動軌跡。
英駐俄前武官揭被監控日常 步行被2人跟蹤、開車被4人尾隨
這同時也是一種心理上的警示。曾在烏克蘭戰爭爆發前，出任英國駐莫斯科國防武官的福爾曼（John Foreman）指出，做這份工作，早就假設自己一天24小時都受到數位監控，「你必須認知到，你的生活已經不再完全屬於自己，」
福爾曼說，「我會跟我在北京的對口官員聊天，然後我們會試著猜，到底是誰被跟得比較嚴。」他每次離開位於俄羅斯首都的英國大使館時，都一定有人尾隨；如果是步行，通常是2個人；如果是開車，「可能多達4個，因為我是國防武官。」
這名前武官表示，俄羅斯特務會在「你落坐咖啡廳時，就會用隱藏地不怎麼好的竊聽設備對準你」，他們也會透過手機追蹤自己的行程，「如果你用的是俄羅斯的應用程式，而不是Google，他們能更快找到你」。這一切的目的都是為了向人施壓，「有些人被嚇到不敢離開大使館，而這正是對方的目的。」
但部分人士反對的原因在於，該使館的規模過大。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）說，「中國的雇員越多，就等於中國干預越多。」他以美國2020年7月關閉中國駐休士頓領事館的決定作為例子，當時面臨的指控包括：該領事館是策劃竊取智慧財產權的基地，尤其是在新冠疫情期間涉及醫學研究；時也被指為脅迫被中國當局通緝的中國公民的場所。
更多上報報導
保險套課稅也沒用！中國2025出生率創建國最低 網諷：養娃更貴
金正恩寄新年賀卡沒寫習近平名字 疑不滿李在明請習當核武公道伯
菲律賓睽違10年發現「140億度電」新氣田 為能源轉型贏得續命時間
其他人也在看
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 6 小時前 ・ 118
台積電台股創高不回頭 法人大砍465億也難擋/可寧衛搶當成交王 記憶體股愈關愈大尾/神山創富地圖擴張 10億股東逾2千人｜Yahoo財經掃描
川普談及下任Fed主席人選、再加上周一休市前的觀望氣氛升溫，美股四大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌0.17%，標普500指數小跌0.06%，那斯達克指數小跌0.06%，惟有費城半導體指數上漲1.15%，改寫歷史收盤新高。盤面資金一邊從部分重量級科技股撤出、一邊轉向相對低估與題材明確族群，記憶體股在AI需求加溫敘事下表現突出，美光大漲大漲7.76%、收362.75美元，創歷史收盤新高，而記憶體專利大廠Rambus Inc.同步勁揚4.77%，帶動費半走強，台積電ADR也上漲0.22%。接下來市場迎向超級財報周，將持續關注網飛、嬌生、英特爾等重量級企業財報釋出的指引。 亞股方面，日股下跌，韓股上漲並再創新高；港股走跌，上證指數小幅收漲，區域盤勢偏分歧。 台股今（19）日延續攻勢，加權指數上漲230.59點、收31,639.29點，再度刷新歷史新高，成交值也放大至8,007.18億元；盤面由台積電(2330)法說行情延燒帶隊，盤中一度衝上1,780元改寫新高，帶動指數同步刷新盤中與收盤紀錄。另外，市場資金也向題材股擴散，記憶體族群多檔買氣升溫；PCB與材料端走勢續強，ABF載板三雄也表現強勢；被動元件、面板族群同樣吸睛，呈現「權值創高＋族群輪動」的多頭結構。Yahoo財經編輯室 ・ 3 小時前 ・ 8
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 47
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異
鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 19
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 6 小時前 ・ 139
台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」
台灣少子化現象日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計速報，2025全年的新生兒數量，僅約為10年前的一半，創下歷史新低！面對少子化現象，網上掀起討論，有網友認為生育率銳減，將導致房屋供給過剩，有房產專家認為，人口變化對市場最直接的影響，在於鄉村房價跌，都市房價漲，另有知名房市部落客「老黃房市筆記」直言：「少子化導致房市崩盤？別被這種『單細胞邏輯』綁架了」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前 ・ 42
「火雲邪神」梁小龍離世！遺孀正式發聲：心衰竭搶救6小時
【緯來新聞網】梁小龍以周星馳執導電影《功夫》一角「火雲邪神」翻紅，昨（18日）傳出已於1月14日逝世緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 10
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 13 小時前 ・ 5
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 790
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 56
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 27
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
50%人都有！張嘴「乳白顆粒」飄惡臭 醫曝台灣人1壞習慣害的
發現喉嚨卡卡或「口氣」突然變差，除了可能是肝功能變差或胃食道逆流，也有很大機率是口腔裡長了「不速之客」扁桃腺結石。耳鼻喉科醫師李晏廷提醒，扁桃腺結石除了常見的喉嚨卡卡、口臭之外，還有兩個特殊症狀常被忽略。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 1
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 680
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 56
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 2 天前 ・ 36
只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊
吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」 1地下探6度C
今（19）日各地早晚較涼，低溫普遍為13到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約20至23度，中南部及花東約25至27度，不過，晚上起隨著強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波強烈冷氣團預計將持續至週五（23日），預測馬祖低溫6-8度。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3