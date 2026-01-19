中國駐英「超級使館」傳20日批准 軍情五處暗自竊喜的背後盤算

抗議者於2025年9月在倫敦手持標語反對擬建中國大使館，並紀念香港雨傘運動11週年。（美聯社）



中國計畫在英國倫敦興建「超級使館」，外界普遍預計將在20日獲得英國首相施凱爾批准。相較於英國政界與輿論相當憂心這成為中國新的間諜與干預樞紐，英國軍情五處反而樂見其成。一名英國軍情六處前官員透露，中國駐倫敦辦公室由原本分散7處集中在同一地點，更方便英國防範潛在國安風險。

英國衛報報導，中國2018年斥資2.55億英鎊（約108億新台幣）購入倫敦皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址，計畫將它改建為大型「超級使館」，規模可能會是歐洲境內最大。雖然許多國會議員都反對該申請案，認為中國此舉可能危及英國國安，但外界預期，此案有望在20日前獲得英國首相施凱爾（Keir Starmer）的批准。一旦開綠燈，將有助於在施凱爾預計在1月底訪問中國前，先緩和雙邊關係，但官員強調，整個規劃審查過程並未受到任何政治因素介入。

英國「每日電訊報」日前掌握未經刪減的資料，這座備受爭議的超級使館，除了地面可見的廣闊面積和建築群外，地下是由208個密房組成的複雜網絡，其中一間密室更離英國關鍵的通訊光纖電纜僅約1公尺左右，專家憂北京將進行「電纜竊聽」從事間諜和情報蒐集活動。

軍情五處樂見中國「超級使館」 情報前官員：反而便於英國監控

雖然各界對中國計畫興建「超級使館」提出各種質疑，但英國衛報報導指出，情報與反間諜圈內部私下卻抱持不同看法，認為外界對這項開發案的擔憂被誇大，而且抓錯了重點。

英國國內安全機構「軍情五處」（MI5）其實私下樂見於，中國把分散在各地的7個外交據點整合成1個；但更重要的論點在於，隨著現代科技的發展，以及中國威脅型態的改變，正如一名前英國情報官員所說的，「使館的相關性（relevant）正愈來愈低」。

長期以來，間諜一直偽裝成官員或貿易使節，在外交據點活動。若如外界預期，中國將在「超級使館」中聘用200多名員工，預料這些人全都是中國籍，當中包含少數來自中國的國家安全部門和軍事情報部門的未公開官員，就像現在位於牛津圓環以北、波特蘭坊（Portland Place）的較小使館一樣。一名英國軍情六處（MI6）前官員指出，「這些人將扮演『雷達』的角色，鎖定有價值的接觸對象，建立人脈。」而這些全都是常規的情報任務。

但這名前官員認為，他們任何一個人要從事「嚴肅的間諜活動」並不容易，因為使館本身就是「高度吸引注意力與監控的地方」。官員們認為，將所有設施集中在單一地點，反而更方便英國軍情五處（MI5）在必要時，監看中國官員在英國境內的活動軌跡。

英駐俄前武官揭被監控日常 步行被2人跟蹤、開車被4人尾隨

這同時也是一種心理上的警示。曾在烏克蘭戰爭爆發前，出任英國駐莫斯科國防武官的福爾曼（John Foreman）指出，做這份工作，早就假設自己一天24小時都受到數位監控，「你必須認知到，你的生活已經不再完全屬於自己，」

福爾曼說，「我會跟我在北京的對口官員聊天，然後我們會試著猜，到底是誰被跟得比較嚴。」他每次離開位於俄羅斯首都的英國大使館時，都一定有人尾隨；如果是步行，通常是2個人；如果是開車，「可能多達4個，因為我是國防武官。」

這名前武官表示，俄羅斯特務會在「你落坐咖啡廳時，就會用隱藏地不怎麼好的竊聽設備對準你」，他們也會透過手機追蹤自己的行程，「如果你用的是俄羅斯的應用程式，而不是Google，他們能更快找到你」。這一切的目的都是為了向人施壓，「有些人被嚇到不敢離開大使館，而這正是對方的目的。」

但部分人士反對的原因在於，該使館的規模過大。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）說，「中國的雇員越多，就等於中國干預越多。」他以美國2020年7月關閉中國駐休士頓領事館的決定作為例子，當時面臨的指控包括：該領事館是策劃竊取智慧財產權的基地，尤其是在新冠疫情期間涉及醫學研究；時也被指為脅迫被中國當局通緝的中國公民的場所。

