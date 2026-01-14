中國駐英「超級使館」驚藏208間地下密室 距離關鍵光纖僅1公尺

抗議者於2025年9月在倫敦手持標語反對擬建中國大使館，並紀念香港雨傘運動11週年。（美聯社）



中國擬在英國倫敦興建的「超級使館」，除了地面可見的廣闊面積和建築群外，地下是由208個密房組成的複雜網絡，其中一間密室更離英國關鍵的通訊光纖電纜僅約1公尺左右，專家憂北京將進行「電纜竊聽」從事間諜和情報蒐集活動。

中國駐英國大使館自2018年購入位於倫敦城東的皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court），擬在此興建「超級使館」，規模可能會是歐洲境內最大，預計有望在20日前獲得英國首相施凱爾（Keir Starmer）的批准，引發英國政界與國安圈高度關注。

然而，就在施凱爾批准該計畫的前一週，美國福斯新聞網報導，英國「每日電訊報」掌握未經刪減的資料，讓外界得以一窺該建築物的結構。

地下密室距離關鍵光纖僅1公尺 直逼倫敦金融通訊安全

藍圖顯示，這座「超級使館」除了地面可見的廣闊面積和建築群外，地下是由208個密房組成的複雜網絡。而根據施工計畫，其中一間地下約3公尺的密室位於曼塞爾街（Mansell Street）旁，而中方有意拆除並重建該密室的一面牆體，使該密室距離倫敦鋪設於接到下方的關鍵光纖電纜設施僅3英尺（約為91.4公分）之遙。

雖然據稱英國政府已向盟友保證，這些線路並不承載敏感的政府資料，但這些纜線連接倫敦碼頭區多座數據中心，構成倫敦互聯網交換中心（LINX）的核心樞紐，並延伸至跨大西洋海纜通往美國。其承載的數據涵蓋銀行清算、交易指令、電子郵件與即時通訊，關係英國金融體系日常運轉。

「電纜就在家門口超誘惑」 專家示警「電纜竊聽」風險

安全專家警告，如此近的距離可能製造潛在的「電纜竊聽」（cable-tapping）機會，也就是在纜線中植入竊聽裝置，或讀取從線路中外洩的光訊號。英國薩里大學（University of Surrey）安全專家伍德沃德（Alan Woodward）指出，從實體配置來看，進行間諜活動在技術上是可行的。他形容這項拆除工程是一個「危險訊號」，並稱「如果我是他們的話，這些電纜就在家門口，會是一個極大的誘惑。」

此外，該密室似乎配備至少2套熱風循環抽風機，專門用來為會產生大量熱能的設備進行通風。專家指出，該房間可能是為容納高功率技術設備而設計，例如用於間諜活動與資料處理的先進電腦。

發電機、灑水系統、淋浴設備齊全 地下空間用途引疑慮

除這間密室外，其他地下空間似乎設有緊急備用發電機、灑水系統、通訊纜線以及淋浴設備，顯示官員可能可以長時間待在地下，潛在用途包括操作或監控相關設備。

鑑於該基地緊鄰瓦平電話交換局（Wapping Telephone Exchange），並毗鄰多個承載金融與通訊流量的資料中心，其對敏感數據安全可能構成的風險，仍引發安全界與政界的高度關注。

這些建築規劃整體引發外界擔憂，認為這處倫敦設施可能成為北京的情報樞紐。根據英國媒體泰晤士報（The Times）報導，英國方面已受到壓力，必須向美國及其他情報夥伴保證，這些電纜並未傳輸任何敏感的政府資料。

